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▲凱莉詹納是最會炒話題的卡戴珊家族么妹，年紀輕輕已有2個孩子，也是億萬富豪。（圖／美聯社／達志影像）

全球萬千少女的夢中情人「甜茶」提摩西夏勒梅，過往和瑪丹娜、強尼戴普等的女兒都有過短暫的戀情，一度被視為「星二代殺手」，不過去年開始與金卡戴珊的同母異父小妹凱莉詹納交往後，態度似乎越來越認真，不再像是「玩玩而已」，近期時人雜誌更報導，他和凱莉的一雙兒女也很親近，他好像不介意當「現成老爸」，對所有迷姐迷妹來說，真的不能算是太好的消息。其實早在去年傳提摩西與凱莉擦出愛的火花，已有不少粉絲不太能接受，因為提摩西是文青男神，凱莉卻因屬卡戴珊大家族的一員，被認定是純靠炒話題發財的膚淺大小姐，然而他們交往了一年多到現在，完全沒有要分手的態勢。根據時人的報導，提摩西和凱莉很會在忙碌的工作與開心約會相聚中求取良好平衡。他最近在紐約拍新片，而她大部分活動範圍仍是在洛杉磯，可是他們和對方的家人都走得很近，顯然把這段感情看得很認真。尤其凱莉雖然比提摩西小一歲多，卻已是兩個孩子的媽，提摩西和她的子女都很好，大有「現成老爸」的模樣。如果兩人真的決定走向下一個階段，提摩西就會成為凱莉子女的繼父，恐怕會更讓影迷不能適應。