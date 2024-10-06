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杭州亞運女雙銀牌得主李亞軒5日現身美堤河濱網球場，擔任臺北市身心障礙者巡迴運動指導團輪椅網球體驗活動的教練，專業指導讓到場學員直呼「賺到」，而她也很開心能幫到大家。李亞軒向學員解說如何握拍、揮拍擊球，也親自餵球，並告訴學員擊球要點，另外，亞帕運輪椅網球國手楊綵縈和陳駿杰也親自示範關於操作輪椅的技巧，避免學員受傷。對於第一次擔任輪椅網球指導教練，李亞軒笑說，其實自己事前超緊張，因為打球方式不同，所以做了很多功課，也在腦中先沙盤推演了一番，她還爆料，小時候曾嘗試坐在輪椅打球，但真的不像大家那麼厲害，自己當時還差點拉到手。從事輪網運動多年的陳駿杰很開心李亞軒能一同推廣輪網，他希望能讓更多人參與輪網，畢竟自己已打到快60歲，後面卻沒有太多新血加入，是較為可惜的地方，不過他也清楚，輪網的參與門檻比較高，所以也更需要有體驗活動，才有機會提升參與人口。這次體驗活動受惠的不只學員，楊綵縈也把握機會跟李亞軒討教更多網球技巧，而李亞軒也表示，這是很特別且新鮮的體驗，也很開心自己能幫助別人，而先前她因肩膀動刀還在休養中，預計明年才會回歸賽場。過去曾參加過輪椅羽球體驗活動的Tiffany，看到有輪椅網球體驗活動也馬上報名，她笑說，雖然都是坐輪椅打球，但感覺很不一樣，網球的場地更大，而且球拍也重，打起來更費力，幾乎是用到雙倍的力量，加上擊球方式不同，但好在有教練的入門指導，所以比較容易進入狀況，「很累，但也很新鮮、很好玩。」趙新榮喜愛各種球類運動，過去他就曾打過網球，而這次的輪椅網球體驗也讓他勾起多年前回憶，自認打起來感覺還不錯，就是還需要時間熟悉，也感謝教練的指導，「希望下次還能學一下反拍！」值得一提的是，明年在台灣舉行的雙北世界壯年運動會就有輪椅網球項目，有單打、雙打及混合組賽事。