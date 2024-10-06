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美國總統大選倒數剩下一個月，美媒分析稱目前共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗的競選策略對比鮮明，比起川普密集地舉行全國巡迴造勢，賀錦麗在這關鍵倒數一個月的競選活動卻相對低調許多，這也讓民主黨內部人士出現焦慮，擔憂2016年大選時希拉蕊的戰況重演。美國政治新聞媒體《Politico》訪問多位民主黨人士，其中也包括賀錦麗的幕僚，有多數相關人士擔憂相比川普頻繁的造勢活動，賀錦麗近期的競選策略避免公開露面和與選民、媒體的即興互動，這種過於保守、不夠積極的選戰策略使他們擔心賀錦麗會重蹈希拉蕊覆轍。長期從事民主黨選舉工作的資深顧問艾克索羅德（David Axelrod）指出，選戰需要全面出擊，候選人應該更多參與選民互動，從市民大會、媒體專訪，到即興交流，這樣才能展現更真實、富有感染力的形象，打動選民。報導指出，民主黨人士目前肯定賀錦麗的競選表現和籌款能力優於拜登，尤其在南部搖擺州，她已經讓這些州重新進入競爭態勢，但相較起歐巴馬積極的競選風格，賀錦麗自全國代表大會以來，花超過1/3的時間在內部會議和聽取簡報，尤其選戰後期公開活動並不多，策略專家們則認為候選人最後的行程安排可能影響選民們最終選擇。至於如何改變現在的做法，民主黨內部統整建議賀錦麗應該專攻密西根州、賓州等搖擺州，特別是爭取非裔選民的支持；賀錦麗的競選團隊也表示，在未來30天內將加強造勢活動和媒體曝光，並持續通過社群平台如TikTok來吸引更多年輕選民的關注。