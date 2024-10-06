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▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日開打，教育部體育署副署長房瑞文（左三）、臺南市市長黃偉哲（右二）、中華棒協理事長辜仲諒（右三）及中信銀行董事長陳佳文（左二）出席開幕典禮，並與平鎮高中捕手江庭毅（左一）、中正預校捕手邱宇睿（右一）一起進行開球儀式。（圖／中華棒協提供）

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日開打，今年首度增設女子組吸引10隊報名，賽事共計有263位女性球員、14位女性教練參加，教育部體育署副署長房瑞文（左七）、臺南市市長黃偉哲（右六）、中華棒協理事長辜仲諒（右七）及中信銀行董事長陳佳文（左六）出席開幕典禮，特別致贈女黑豹象徵青春熱情的紅色球帽，期許黑豹娘子軍帶動臺灣女棒更上一層樓。（圖／中華棒協提供）

▲中信盃黑豹旗開幕戰由中正預校迎戰上屆冠軍平鎮高中，中正預校出動逾百人應援加油，中華棒協理事長辜仲諒賽前與中正預校球員及加油團合影。（圖／中華棒協提供）

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日於臺南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場敲響戰鼓，213隊報名再創賽史紀錄。（圖／中華棒協提供）

3,700名球員齊聚，臺灣甲子園開戰！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助「2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」（簡稱「中信盃黑豹旗」），中信盃黑豹旗為全臺規模最大青棒賽事，教育部體育署副署長房瑞文、臺南市市長黃偉哲、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）理事長辜仲諒及中國信託銀行董事長陳佳文出席開幕典禮。中華棒協理事長辜仲諒表示，一個月前，U18中華隊在第13屆亞洲青棒錦標賽，遭逢由甲子園13所高中明星隊菁英所組成的日本隊的激烈挑戰。U18日本隊18人名單中，有2名投手、1位捕手來自今年日本夏季甲子園冠、亞軍隊伍，還有在高中生涯敲出64支全壘打的選手等人，共有5位選手來自夏季甲子園的前八強，還有許多傳統名校的強打者，實力等同於日本甲子園的明星隊，但U18中華隊不畏艱難、遇強則強，冠軍戰以6比1逆轉擊敗日本隊，勇奪繼2007年之後、睽違17年的亞洲青棒賽冠軍，顯示臺灣青棒在國際棒壇的強大實力，辜仲諒理事長勉勵大家要有U18中華隊選手的精神，臺灣具備有世界一流的棒球實力，只要努力就可以打敗日本隊，各層級棒球都要一起加油，提升實力，而隱藏在棒球比賽中的精神和態度，更是年輕人最重要學習的人生價值，而U18中華隊優異表現，亦彰顯了國手選拔賽事之一的中信盃黑豹旗之價值所在。中信銀行董事長陳佳文指出，中國信託長期支持推動五級棒運，投入企業資源支持臺灣國球，其中青棒扮演承上啟下的關鍵角色，有好的青棒選手才有優秀的成棒國手和傑出的職棒球員，青棒有好的表現，才能帶動少棒和青少棒發展，中信盃黑豹旗最具指標性。黑豹旗第一屆原本只有51隊報名，中國信託投入之後，今年有213隊參賽，創歷史新高，去年起更列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，為臺灣培育出不少重要的棒球選手，在中國信託的大力支持之下，如今中信盃黑豹旗不只是喜愛棒球的高中生圓夢舞臺，更是培育國家重要棒球選手的搖籃。本屆賽事另一特色為新成立女子組，現場貴賓特別致贈女黑豹象徵青春熱情的紅色球帽，期許黑豹娘子軍巾幗不讓鬚眉，擊出好球，帶動臺灣女棒更上一層樓。中華棒協理事長辜仲諒期許中信盃黑豹旗為臺灣女棒注入養分，支持臺灣女棒發展，未來能有更多女黑豹加入，持續推升臺灣女棒實力，朝世界第一的目標邁進。中信盃黑豹旗開幕戰由中正國防幹部預備學校（簡稱「中正預校」）迎戰上屆冠軍桃園市平鎮高中，平鎮高中展現賽史「七冠王」實力，以26比0擊敗中正預校，拿下本屆首勝。即使實力有所差距，中正預校仍全力迎戰，不僅派出軍樂隊提振士氣，更精心準備歌單，用嘹亮軍歌攻佔紅土沙場，助攻氣勢滿滿，逾百人加油團湧入觀眾席，還有穿上軍裝的吉祥物，儼然是中正預校棒球隊的最佳後盾。中正預校最終落敗，但奮戰精神仍獲眾人肯定。場上揮棒奮戰，場外引吭爭鋒，上屆人氣爆棚的「中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽」今年於Home Run Taiwan Instagram社群重出江湖，號召球員穿上球衣高歌，角逐「黑豹歌王」頭銜及運動品牌禮券等多項好禮。Home Run Taiwan Instagram專頁自2022年第10屆中信盃黑豹旗開始聚焦參賽球隊報導，迄今累積近200則故事，吸引逾3萬名粉絲追蹤，已成為許多中信盃黑豹旗球隊關注的重要社群；中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram專頁則是參賽球隊掌握賽事資訊、瀏覽每場賽事精彩照片的社群平臺。第12屆中信盃黑豹旗賽程即日起至今年11月3日，所有賽事皆免費進場，歡迎喜愛棒球的社會大眾呼朋引伴，為臺灣青棒加油。