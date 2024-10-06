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▲于台煙回到母校中興大學演唱，心情格外興奮。（圖／瑞揚創意提供）

▲殷正洋的空靈美聲，聽得台下觀眾都入迷。（圖／瑞揚創意提供）

▲羅吉鎮（左起）、李明德、王海玲、曾淑勤、于台煙、葉歡、涂佩岑、殷正揚、王瑞瑜在台中出席經典民歌演唱會。（圖／瑞揚創意提供）

「青春不打烊 民歌經典演唱會」趕在民歌歡慶50之際，於台中中興大學惠蓀堂先登場，吸引全場熱情粉絲，跟著歌聲唱和，有如大型KTV。而在王瑞瑜、于台煙、王海玲、凃佩岑、曾淑勤、殷正洋、羅吉鎮與李明德等熟面孔之外，曾是流行樂壇當紅偶像實力派，之後轉進戲劇圈又成本土劇大姐大的葉歡，格外受到矚目。她穿上薄紗裝，美貌如昔，高䠷亮麗，透露每天都保持開心，自然活力十足，就有凍齡的成效。這場下半年唯一的民歌演唱會，參與歌手開心直呼每次演出就像開同學會，台上台下都是老同學啦！于台煙則是真正曾在興大求學的校友，直呼這是自己的主場，想起好多大學時光的青春往事，她保持好體力的秘訣就是每天按部就班的持續做沙發運動與健走。王海玲表示每次參加民歌演唱，有著重返青春與老同學相聚的喜悅，此次很開心能跟高中時期的閨密一起演出，心情更是期待。曾淑勤在開唱前刻意不吃晚餐，保持空腹在舞台上力求完美演出，而王瑞瑜則分享平日都在打籃球與教唱，每天都保持著最佳狀態，有信心完成每場演出！大夥兒各自端出招牌拿手歌：涂佩岑演唱〈飛揚的青春〉、羅吉鎮和台下女粉絲合唱〈神話〉、曾淑勤帶來〈魯冰花〉。被稱民歌最強新人的葉歡一襲薄紗小禮服現身舞台演唱經典名曲民歌〈微風往事〉和〈風中的早晨〉改編舞曲版，輕快節奏，曼妙身形律動，難得展現活潑熱唱，為經典民歌換上新裝，讓現場粉絲跟著舞動，而成名金曲〈放我的真心在你的手心〉，則再度成催淚彈，讓現場粉絲無一倖免的淚水潰堤！而三金歌王殷正洋獻唱〈再別康橋〉、〈橄欖樹〉等名曲，空靈的歌聲撼動著每一個心靈。葉歡難得參加民歌演唱，透露剛由美國演出返台，為演唱會每天健走7000步增強肺活量，隨身不離溫開水護嗓，她更笑自己迷糊個性不改，經常記不住歌名，此次將演唱的歌名乾脆直接寫在手掌心，以免在舞台上忘了，能夠方便即時看。最後在全體歌手大歡唱青春洋溢的經典名曲〈奔放奔放〉，台上台下熱力大合唱，為演唱會帶來最高潮，畫下最完美的句點，也為民歌歡慶50成功的完成第一棒。