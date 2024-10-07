第十二屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，6日在台南亞太棒球場登場，中華棒協理事長辜仲諒一早搭乘高鐵南下參加開幕式的身影，被網友巧遇並PO上網，只見辜仲諒在車上全程專注做筆記、討論公事的模樣，讓不少網友自感慚愧喊：「富二代比你還努力！」

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一名網友在Threads上發文，她表示週日一早搭高鐵商務艙時，突然發現隔壁座位的乘客是辜仲諒，對方只帶兩人隨身，且全程都在拿資料認真做筆記，僅偶爾和身旁的人討論有關職棒的公事。辜仲諒在車上專注工作的模樣，讓原PO忍不住喊：「頓時讓本來想在高鐵上舒服追劇的自己深感愧疚，原來這就是那句『不怕遇到富二代，就怕富二代比你還努力』啊～」

▲2024年第12屆中信盃黑豹旗今（6）日開打，教育部體育署副署長房瑞文（左三）、臺南市市長黃偉哲（右二）、中華棒協理事長辜仲諒（右三）及中信銀行董事長陳佳文（左二）出席開幕典禮，並與平鎮高中捕手江庭毅（左一）、中正預校捕手邱宇睿（右一）一起進行開球儀式。（圖／中華棒協提供）
▲辜仲諒週日一早搭乘高鐵南下，參加中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽開幕式，在高鐵上全程專注做筆記、討論公事的模樣，讓不少網友自感慚愧。（圖／中華棒協提供）
貼文曝光後，引起網友們的熱烈討論，「他應該是搭到台南，參加黑豹旗開幕典禮」、「老闆會自備小鉛筆盒這點真是可愛和加分」、「不論他為人如何，但對棒球的熱情及貢獻真的很了不起」。

辜仲諒出生於台灣五大家族之一「鹿港辜家」，身為中信金控董事，因熱愛棒球而當上中華民國棒球協會理事長，上任以來推動中華隊拿到6個冠軍，包含U12、U18世界盃冠軍、亞錦賽冠軍等，對於台灣棒球界的貢獻，受到許多球迷認可。

▲外傳中華棒協理事長辜仲諒計畫砸600億買下台北大巨蛋，目的不只是辦球賽。（圖／中華棒協提供）
▲辜仲諒因熱愛棒球而當上中華民國棒球協會理事長，上任以來推動中華隊拿到6個冠軍。（圖／中華棒協提供）

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