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距離美國相持不下的總統大選僅剩一個月，前總統川普(Donald Trump)6日在決戰州威斯康辛州敦促支持者出來投票，而副總統賀錦麗(Kamala Harris)則展開為期一週的媒體訪問閃電戰，聚焦於生育權利。民調顯示共和黨和民主黨的候選人勢均力敵，引發了對7個關鍵州每一位猶豫不決的選民一場高成本、高強度的爭奪戰，這些州可能會在11月5日決定選舉結果。川普在2020年輸掉了威斯康辛州，這是他在8天內第四度造訪該州。賀錦麗稍早也在威斯康辛州共和黨(Republican Party)誕生地里彭(Ripon)舉辦造勢活動，向溫和派與不滿的保守派發出呼籲。川普在朱諾鎮(Juneau)告訴群眾：「我只要求你們做一件事，出去投票。」川普也重申虛假的指控，稱拜登(Joe Biden)與賀錦麗政府轉移了用於受到海倫颶風(Hurricane Helene)破壞地區的紓困資金，並花在移民計畫上。他表示，賀錦麗是「在洪水上漲時偷走你的財富並拋棄你的家庭的人」。賀錦麗自成為民主黨提名的候選人以來，就一直因為似乎避免接受全國性媒體的一對一採訪而遭受批評，川普6日對此進行了猛烈抨擊。他說：「她不接受採訪，因為她無法回答問題。她什麼都回答不了。」為了爭取關鍵選民支持，這位副總統在未來一週將透過電視、廣播和播客(podcast)頻繁露面。賀錦麗在6日現身於「叫她爹地」(Call Her Daddy)播客節目上，以此展開她的媒體系列活動，這是在Spotify上最受歡迎的節目之一，該節目聚焦在影響女性的建議和議題。她談到了生育權利，民主黨視此為一項能贏得尚未決定投給誰的選民選票的重要議題，尤其是女性選民。賀錦麗一度被問到，在上個月的總統大選辯論中，川普說有些民主黨州允許「處死」出生後的寶寶，她聽到時作何感想。賀錦麗在慷慨激昂的回答中譴責該說法為「厚顏無恥的謊言」，「極度不準確」且「侮辱女性」。她補充說：「這個男人滿嘴謊言。」在被問到距離選舉只剩下一個月，她感覺如何時，副總統回答「緊張」，然後開玩笑地提到了她所謂的一句老格言：「只有兩種競選方法：沒有對手或是感到害怕。」更多中央廣播電臺新聞