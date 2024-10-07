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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區系列賽，Castellanos在2017年與前妻離婚後，兒子Laim就跟著Castellanos，在Castellanos轉戰費城人後，只要時間允許，Laim都會出現在球場幫爸爸加油，或是擔任球僮，成為Castellanos最堅強的後盾，去年季後賽，Castellanos在國聯分區系列賽，對上亞特蘭大勇士，連兩戰敲出雙響砲，Laim在觀眾席做出「喬丹聳肩」的動作，令他一夕爆紅。Castellanos也坦言，讓Laim在球場看他比賽，有助於他的成長，「打棒球是我的工作，這讓我必須要和他分開，他在球場看我比賽，會看到我表現好和不好的時候，他見證了我工作上很多不同時刻，這對他心智上的成熟是好的，而對我來說，將他帶在我身邊會讓我感到更開心。」