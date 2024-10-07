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▲原PO在逛夜市時，周遭的人頭髮突然直立豎起，現場民眾都不明所以，紛紛抬頭往上看。（圖／翻攝自Threads）

雷神索爾來了？一名網友近日在逛夜市時，突然發現附近的遊客頭髮都突然朝天空豎起，如同集體靜電一般，還有人感到新奇拍照。畫面曝光後，不少人立刻警告：「頭髮豎起，表示附近會被雷擊，趕快離開那個區域！」台電先前也曾提醒，若在戶外突然「怒髮衝冠」，表示所在位置位於雷擊範圍內，這時要儘速躲至屋內、車內。一名網友昨（6）日在Threads上貼出影片，她表示在逛夜市時，周遭的人頭髮突然直立豎起，現場民眾都不明所以，紛紛抬頭往上看，還有人感到新奇拍照，這個情況維持了約1分鐘，原PO也感覺到不對勁，拿起手機錄影：「全體靜電只有一個可能吧？我先猜，雷神索爾要來了！」對此，不少網友警覺心大起直言，、「在國外路上遇過一次，頭髮也是這樣靜電，行李箱輪子行進間還有火花，馬上往室內躲」。但也有人解釋，「其實這種情況下並沒有太大的危險性，大多數閃電會先打到大樓，而且我們也穿著鞋子不用怕被地板電到」，況且許多建築物都有安裝避雷針，「主要是荒郊野外遇到比較危險，但保險起見遇到這種情況還是稍微避難一下。」事實上，台電先前也曾在臉書發文提醒，在戶外頭髮突然「怒髮衝冠」，表示所在位置位於雷擊範圍內，台電解釋，頭髮豎起是雷擊前地面和天上的雲感應出異性電，在區域內人體的頭髮也是如此，因此頭髮間電荷產生互相排斥的力量，表示即發生正負電荷劇烈中和大規模放電的現象，形成閃電，「怒髮衝冠可說是雷神的最後警告。