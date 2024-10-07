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基隆市長謝國樑罷免案13日就要進行投票，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（7）日坦承，黨內尚未正式討論罷樑的立場跟態度，不過，他認為這幾天基隆風災嚴重，民進黨此刻不去支持鼓勵救災，而還在政治操作，「讓人看了真的覺得為基隆市民感到不捨。」民眾黨立院黨團總召黃國昌今天在立院受訪指出，總統賴清德希望立院速審2025年度總預算案，但以總統的高度來說，他認為賴清德應該先要求自己的行政部門依法編列預算。至於基隆市長謝國樑罷免案即將投票，民眾黨的態度是什麼？黃國昌則坦言，黨內尚未針對此事進行討論。不過，他認為這幾天基隆風災受創嚴重，此時此刻民進黨不去好好支持鼓勵救災人員，反而還進行罷樑政治操作，讓人為基隆市民感到不捨。有關總統賴清德國慶晚會談到中華人民共和國不是祖國一事，黃國昌則先長嘆了一口氣，接著強調，他也不清楚總統講這句話要實踐的目的是什麼。不過，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬是基本常識。黃國昌認為，人民關心的還是面臨各項危機跟挑戰，以總統高度實際解決的辦法是什麼。