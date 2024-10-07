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2024新屋魚米之鄉馬拉松(6)日於新屋農博環境教育園區起跑，吸引超過8,000位跑者熱情參與，桃園市政府體育局許彥輝局長表示為響應「2050淨零排放」政策，活動致力打造綠色健康路跑活動，以實際行動落實淨零排放的理念。本活動為「新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華系列活動」的壓軸路跑活動，以「勿忘初心」為口號，邀請到曾入圍美國州際音樂和國內金曲獎的客語饒舌創作歌手「聖代」量身打造創作並獻唱新屋馬主題曲「我的夢想之路」，從去年的口號「相信自己」，到今年的「勿忘初心」，來與參與民眾約定明年一起「做自己的光」。新屋魚米之鄉馬拉松多屆獲選為「全國十大熱門路跑賽事」，是全國唯一具備國際賽道認證的客家特色馬拉松，是桃園指標賽事，每年吸引各地眾多市民朋友參加，除了推展全民運動外，也讓更多人透過賽事看見桃園，認識新屋。今（113）年活動分為21公里、10公里及3公里等三組，路線從新屋農博環境教育園區出發，沿途將行經田園風光、永安漁港、永安海螺文化體驗園區、新屋天后宮等景點，豐盛的補給站也是馬拉松的特色之一，現場提供當地有名的鵝肉及客家湯圓等特色美食，讓跑者在運動之餘也能大飽口福。今年度特別在活動前舉辦國際賽道認證試跑，由專業跑者教學，以跑聚方式讓全民也一同感受國際認證賽道的魅力，而活動當天也準備經典好米-新屋芋香米、新屋天后宮聯名束口袋等精美完賽禮品，為鼓勵全民運動，贊助商的義大利第一運動品牌台灣樂得(LOTTO) 特別加碼提供8大緩衝抗菌機能踝襪3000雙給賽事民眾當早鳥報名禮物。歡迎各位踴躍參與桃園運動盛事，暢遊桃竹美麗珍珠海岸廊帶，感受桃園新屋之美。