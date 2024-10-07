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▲齊藤慎二（左）是知名諧星，右為渡邊直美。（圖／齊藤慎二IG）

▲齊藤慎二（右）和老婆瀬戶Saori。（圖／瀬戶Saori IG）

日本諧星、「叢林口袋」成員齊藤慎二和藝人老婆結婚約7年，今（7）日驚傳他涉嫌在保母車上對1名女子性侵，齊藤目前已經被新宿警方逮捕送辦，本人對惡行坦承不諱，向被害人道歉，但少女難以接受。據日媒報導，齊藤慎二7月時，涉嫌在一輛停放於東京新宿電視台外的保母車內，趁著一名20多歲的女子落單，上前對她伸出狼爪，隨後猥褻、強制性交得逞，受害女性事後向警方報案，東京都警視廳新宿警察署立即將齊藤逮捕、函送法辦，事件在近日曝光。齊藤慎二接受訊問時，承認被害女子的指控，並表示歉意，「我為自己魯莽的行為，對女方和自己的家人造成困擾，感到非常後悔。」他所屬的經紀公司以「正在釐清事實」回應，被玷汙的女子向警方哭訴：「絕對不會原諒這個人！」41歲齊藤慎二為3人搞笑團體「叢林口袋」成員，老婆是女星瀬戶Saori，齊藤以模仿山田孝之在《AV帝王》中的A片導演為人熟知，他9月20日突然透過公司宣布全面停止演藝工作，理由為氣喘導致肺炎住院，如今被疑似藝人的女子控訴性侵，曾經有過不倫紀錄的他，婚姻和事業恐怕就此止步。