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為感謝各位悍將家人們一整季以來的支持，，2023、2024年加入的新秀們將變裝PK，一整天滿滿的活動就等支持悍將的球迷朋友們一起到場同歡！；暢遊券售價為350元，內含活動點數10點及城堡拍照會資格2次，還可獲得麗仕柔亮清爽洗髮乳、可樂果MiNi、Mag Mag還魂梅、茶品、面膜等進場贈品，另外還有抽獎券可參加好禮摸彩，有JBL Soundgear Sense開放式藍牙耳機和實戰簽名球衣等大獎在等著你！遊戲關卡升級包括悍你ＫＧＢ、飆速強投手、體能訓練站、打擊家教班、鉛著你接力、壘間追逐戰、速度挑戰賽，還有展現好聲音的「歡唱好歌喉」，另外深受家人們喜愛的城堡拍照會，今年特別調整為不扣活動點數，改為每票2次合照資格兌換，且拍照場景更豐富，除了球員板凳區外，新增400英尺全壘打牆、MVP背板等不同地點，與悍將球員、Fubon An-gels一起留下專屬球場回憶的合照吧！，球迷朋友須先透過APP報名活動資格，並消費滿額即可參加簽名會，簽名會悍將、Angels參加組合及活動報名辦法，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。今年將以「海洋、陸地動物」作為變裝主題，由王念好帶領的二年級生與張育成領銜的一年級生進行變裝大對抗，在各式各樣的關卡中PK，讓各懷技能的菜鳥們秀一波，新秀們一生一次的菜鳥日就在悍將感恩會！，還有滷米、繼光香香雞、手壹閣、頌啦浪人鬆餅、kailin異國美食、怎麼可以吃狗狗、麻古等美食攤位服務家人朋友們，更多活動詳情將於富邦悍將官方粉絲團進行公告。