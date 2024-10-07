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中華文化源遠流長，民間信仰作為中華傳統文化重要的一環，在幾千年的歷史長河中時刻影響著人們的社會生產與生活。四川作為三國時期蜀漢的根據地，至今保留了眾多我們耳熟能詳的三國文化遺跡。由臺灣三國文化劉關張宮廟聯誼會辦理的2024年四川尋訪三國文化之旅，從9月27日至30日於四川成都展開，來自台灣多所主祀三國英雄的宮廟：桃園大溪劉備廟、台中大里關聖宮、台中大肚合興宮等一共24名青年信眾及文化愛好者全程參與，共同走訪、探索四川的歷史及民俗文化。參訪交流四大主題：三國歷史文化、哪吒民俗文化、李白文化及張飛祭祀大典。27日上午到訪成都市武侯祠，拜謁蜀漢英雄劉備及諸葛亮，並走訪漢昭烈帝陵寢-惠陵，由當地嚮導帶領台灣青年參觀、講解三國歷史。同日下午，大家來到哪吒出生地-江油市，參觀了翠屏山道觀文昌殿、哪吒殿等重點建築，並聆聽江油市哪吒研究會會長講述翠屏山道觀的歷史，使大家更加瞭解哪吒文化。28日在江油市李白紀念館，大家體驗了「拜謁詩仙儀式」，一行人跟隨禮儀老師，行古禮、正衣冠、詩詞朗誦等，進行了一次跨越千年的交流對話，親身感受李白文化的獨特魅力。儀式結束後，青年們還聆聽了李白詩詞大講堂，並對李白紀念館進行了參觀。台青代表之一梁巧薇說：「這次感受很特別，就像穿越了千年來到了唐朝一樣，因為李白的詩詞歌賦都是大家耳熟能詳，今天穿著唐服進行唐朝禮儀的體驗覺得非常的特別、有意義。」29日臺灣青年參加於閬中市舉行的三國文化座談交流會，與來自兩岸三地的三國文化代表及專家共話三國歷史的發展與傳承。討論交流環節，眾代表彼此分享各自開展文化交流的經驗成果，並對未來加強三國文化領域交流合作提出豐富的意見和建議。台青代表暨本次交流團團長文歡說：「在臺灣也有許多祭祀三國英雄的廟宇，從方才的交流會中了解到各地擁有各具地方特色的祭祀方式，希望未來能有更多機會能與各位三國文化研究者多多交流、彼此觀摩學習。」30日臺灣青年與眾多市民、遊客及文化愛好者齊聚一堂，於閬中漢桓侯祠舉行莊重而盛大的張飛誕辰紀念活動。大家身著傳統漢服，獻上具有臺灣當地特色的福果、禮品等，並由數名台青擔任代表，以儒家傳統三獻禮祭祀張飛。在莊嚴肅穆的禮樂之中，大家一同緬懷千古名將張飛的英勇事蹟，傳承其忠勇仁義的精神風貌；並於祭祀後與民眾分享從臺灣帶來的福果，更充分彰顯禮儀！本次的四川三國文化之旅暨張飛誕辰祭祀活動，讓大家深刻認識到傳統文化的價值所在，更激發了大家對傳統文化的熱愛與尊重。