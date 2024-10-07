我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯分區賽G2，聖地牙哥教士今（7）日客場對上聖地牙哥教士，本場教士打線大爆發，全隊掃出6發全壘打，狂灌10分，終場教士便以10：2擊敗道奇，將系列賽扳平為1：1，而教士打線此役也創下多項紀錄。教士將帶著這股氣勢回到主場作戰，若道奇無法振作，恐難逃連3年一輪遊。教士在本季季後賽前四場比賽，首局共拿下6分OPS高達1.335，在大聯盟季後賽史上排第5名，前4名分別為1989年芝加哥小熊、2002年奧克蘭運動家、1960年紐約洋基以及2017年休士頓太空人。教士本場掃出6發全壘打，追平大聯盟季後賽紀錄，前兩隊為2015年的芝加哥小熊和2023年的費城費城人，2015年的小熊在國聯分區系列賽對上聖路易紅雀，小熊在G3團隊掃出6發全壘打，該場比賽兩隊敲出8發全壘打，創下大聯盟季後賽單場最多全壘打紀錄。陣中大物新秀Jackson Merrill本場比賽上演3安猛打賞，其中包含一發兩分砲，以21歲又170天成為大聯盟季後賽史上第4年輕上演猛打賞加上一發全壘打的球員。去年季後透過Juan Soto交易案來到教士的Kyle Higashioka，在今日的比賽也開轟，在前4場比賽敲出3轟，成為繼2005年的Bengie Molina後，第二位在前4場季後賽敲出3轟的捕手，教士當家球星Fernando Tatis Jr.本場比賽上演單場雙響砲，令他成為大聯盟季後賽史上第一位，在26歲前在季後賽完成單場雙響砲的球員。