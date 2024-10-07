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▲守護銀髮志工健康，東洋近日捐500劑佐劑流感疫苗給桃園市做公益。（圖／東洋提供）

時序入秋天氣轉涼，將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期。為守護銀髮族長輩健康，台灣東洋近日捐贈500劑公益佐劑流感疫苗給桃園市的環保、醫療保健銀髮志工，與市府攜手打造幸福防疫城市。桃園市府表達感謝外，也呼籲民眾善用「疫苗E指訂」預約系統，儘速接種疫苗及早獲得保護力。桃園是台灣東洋重要的藥品生產基地，所產出的藥品遍及全台也銷往海外。為回饋地方，東洋第二年捐贈500劑佐劑流感疫苗，照顧桃園在地志工。市長張善政感謝台灣東洋連續兩年捐贈佐劑公益流感疫苗給桃園市，並強調秋冬是流感好發期，市民朋友一定要好好照顧身體，尤其是65歲以上的長者，一旦染疫很可能會有併發症的風險。張善政表示，他和林全都擔任過行政院長，雖然現在身份不同，但同樣都很重視國人健康，鼓勵所有長輩儘速施打新冠及流感疫苗。東洋董事長林全表示，台灣東洋代理的佐劑流感疫苗，對65歲以上的銀髮族群非常有幫助。因為年長者免疫力會逐漸衰退，而佐劑流感疫苗可以讓身體在對抗病毒的同時，有足夠的保護力及免疫記憶力。林全也說，含佐劑流感疫苗成本比較高，雖然目前還無法參加公費流感疫苗的競標，但仍會努力推廣疫苗分齡接種的觀念與國際趨勢，希望讓國人了解不同疫苗的功能，並透過醫師找到合適的疫苗選擇。感染症醫學會副秘書長謝顯森主任表示，隨年齡增長，免疫系統也會逐漸老化，有研究顯示佐劑流感疫苗可以促進抗體生成、降低重症風險，保護力最長可達一年。因此，英美澳等國家就建議65歲以上長者，可優先選用加強型佐劑疫苗，而分齡、分型的流感疫苗政策，已逐漸成為國際公衛趨勢。