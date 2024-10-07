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▲ECOFLOW可攜式行動電源被譽為戶外供電的絕佳選擇。（圖／品牌提供）

▲ECOFLOW致力於推廣環保和可持續能源的使用。（圖／品牌提供）

科技時代外出隨身一顆行動電源已是常態，除了手機充電之外，戶外露營等活動也同樣需要行動電源為3C產品提供充足的電力。功能多樣且操作簡便的ECOFLOW可攜式行動電源被譽為戶外供電的絕佳選擇，無論是戶外探險還是應急家庭備用，都能靈活應對各種需求。「River」系列以輕巧便攜為特點，讓戶外活動更加輕鬆方便;「Delta」系列，家中緊急備用電支援，安全首選。現在，ECOFLOW更以「用愛發電」的理念，參與並支持「超人醫生與 300 名勇士」公益路跑活動，共同募集 389 萬元，將全數捐贈給「臺東縣南迴健康促進關懷協會」。這筆善款將用於貧困家庭的急難救助、獨居老人與身障者的居家照護、改善學童學習環境的方舟教室，以及強化對老人的關懷等公益項目。ECOFLOW總代理負責人李宜眞表示，當初想引進ECOFLOW產品，是因其致力於安全可靠的行動電源，與台灣市場對清潔、便攜電力解決方案日益增長的需求高度契合。ECOFLOW系列產品具備快速充電、大容量、適用多種場景的優勢，無論是戶外活動還是應急家用電源，都能滿足多元化的用電需求。李宜眞補充，ECOFLOW目標是打造「發電、儲電、用電」的完整能源生態系統，支持永續的生活方式，「這是乾淨的能源，『綠電』會慢慢走向居家用途，現在有些規劃較新的建案，會選擇將電池牆做進屋裡，電池牆利用太陽能來儲電，再提供給公共用電，住戶就可以不用額外花公共電費，一旦停電，這種方式又能確保整個公共用電不會受影響，家家戶戶不斷電是未來趨勢」。在台灣，戶外露營活動仍是目前ECOFLOW較大眾的使用場景，即便營區有供電，但因有用電瓦數上限，很容易就跳電，因此ECOFLOW大容量的「Delta」系列最受青睞，無論是高瓦數的吹風機或電爐烤鍋等，都能輕鬆充飽電。李宜眞補充，日本其實將ECOFLOW產品定位在防災用品，「日本人他們對防災的意識比我們更強，他們若發生天災，可能會有長時間的斷電狀態，所以去日本電器店時，會發現他們有很大一區都是賣儲電設備，等於一般民眾也是會買行動充電站當作居家常備防災用品」，認為台灣或許也能跟進此未來能源趨勢。ECOFLOW的熱門產品「River」與「Delta」系列實現能源新想像，兩者主要差異為容量大小，相對地重量也有差，「River」系列較輕便小型，適合外出奔波、露營等小型活動使用，此系列具有快速充電（X-STREAM 技術），能支援高瓦數設備，適用範圍廣，為小型用電需求提供靈活解決方案。「Delta」則為專業作業及應急家用儲電設計，雖重量較重，但擁有更大容量及強勁性能，最高可驅動 3400W的設備，非常適合高需求的用電環境。ECOFLOW一直以來致力於推廣環保和可持續能源的使用，這次參與「超人醫生與300名勇士」公益路跑活動，正是希望藉由他們的行動電源技術，為活動提供支持，並傳遞「用愛發電」的理念，讓更多人感受到環保與公益可以緊密結合。李宜眞分享，參與這次公益活動的契機源於今年4月的花蓮大地震，當時他們得知花東地區缺電情形，便決定支持這項活動，而李宜眞也致力於醫療輔具領域，與「超人醫生」醫療領域不謀而合，她認為ECOFLOW的行動充電站在居家看護上能發揮極其重要的功能，「如果家庭有長照、醫療需求的人，他們其實非常害怕設備斷電，以前使用的不斷電系統容量通常都很小，發電機需要加油、定期維護，使用起來聲音大又有味道，放家裡其實非常不合適，我們的產品非常適合居家照護的需求」。ECOFLOW 擁抱「用愛發電」的理念，透過參與慈善活動，如超人醫生路跑，強化品牌的社會責任，並提倡環境永續發展。除了本地的公益活動，ECOFLOW 也曾在德州和中國的自然災害中捐贈戶外電源，幫助缺乏電力的家庭和機構，展現他們致力於全球範圍內的正向社會影響。