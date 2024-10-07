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▲蕭美琴副總統和孩子拍攝防範視野死角宣導短片，呼籲駕駛與行人均要時刻謹記防範視野死角三口訣。（圖／靖娟兒童安全文教基金會提供）

▲台灣五都縣市首長及多名立委、企業等，共同響應、支持小黃帽交通安全計畫。（圖／靖娟兒童安全文教基金會提供）

靖娟兒童安全文教基金會長期深耕於孩童的交通安全教育，將穿越道路的步驟化為簡單的交通安全口訣，而今年宣導重點著重於防範視野死角，並且邀請蕭美琴副總統和孩子拍攝防範視野死角宣導短片，呼籲駕駛與行人均要時刻謹記防範視野死角三口訣：「集」、「轉」、「探」，並透過可愛的手勢動作，引導大人、小孩如何留意死角及路口狀況，讓大家在道路上的每一步更加安全。蕭副總統說：「孩子作為交通中的弱勢用路人，駕駛人應在行經路口時要多加注意，經過學區更要減速慢行！」113年1至6月臺灣兒童交通事故死傷人數為5764人，較去年同期上升了3%，兒童在交通死傷上的角色多為乘客（86%）與行人（14%），因此行車與行人的安全教育顯得十分急迫與重要，兒童因身高限制、視野狹窄及有時因為道路環境上的植栽或建築物等形成死角，導致沒有看到行駛車輛而穿越馬路，除了呼籲駕駛車輛應該停讓及注意弱勢用路人，加強兒童及其家長的交通安全觀念也是必要的，應從日常生活培養正確的交安知識及危機判別。靖娟基金會自103年開始推展小黃帽交通安全教育計畫，製作交通安全繪本及教材，及培訓交安種子講師進班教學，至今已進入59間國小服務10萬5千名學童，也和交通部合作為家長量身打造不同交通運具的宣導影片，透過家庭關係互動去察覺每日行走環境，讓家長陪伴孩童學習掌握交通環境潛藏風險，從小就培養孩子正確的交安知能！109年更攜手長期關懷兒少議題的「全家便利商店」，一同深耕「小黃帽交通安全公益計畫」，並持續透過通路發揮社會影響力，運用全台超過4200間「全家」店舖，提供零錢捐、全家APP等虛實捐款管道，邀請關注兒童交安的民眾捐款，每年募得平均近2千萬的善款，4年來利用善款製發16萬8512份交安教材；辦理135場宣導活動，宣導4萬5002人。旨在提高社會對兒童交通安全的重視，希望透過教育與宣導，降低兒童交通事故的發生率，保障孩子們的安全。呼籲大眾於11月12日之前到全家櫃檯投下零錢，或用全家APP進行捐款，一起支持小黃帽交通安全公益計畫。