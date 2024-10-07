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▲沼田爆（右圖）曾經在《麻辣教師GTO》演出老師角色。（圖／IMDb、X）

▲▼沼田爆（上圖右、下圖左）在《麻辣教師GTO》飾演老師「藤富誠」。（圖／IMDb）

▲沼田爆在TBS連續劇《極度不妥》演出咖啡店老闆「袴田吉彥」。（圖／futeki_tbs IG）

日本資深男星沼田爆（本名：沼田知治）曾經在經典日劇《麻辣教師GTO》飾演老師一角，今（7）日傳出他在家中逝世的消息，享壽84歲，經紀公司僅有發布訃聞，證實獨居的沼田爆於1個多月前離開人世，沒有公開死因。沼田爆在1998年參演反町隆史版本的《麻辣教師GTO》，劇中飾演老師「藤富誠」，今年於人氣劇集《極度不妥》演出咖啡廳老闆，為台灣觀眾所熟知，如今這位硬底子演員撒手人寰，該劇也成為他的遺作。據日媒《TBS》報導，經紀公司發布聲明表示，沼田爆獨自一人居住，8月中跟他通電話討論工作內容，當時對方精神抖擻，讓公司感到放心，不過後來沼田爆的女兒接獲房仲人員通知，前往父親住處查看，發現人已經在房間過世，公司同時感謝外界對他生前的厚愛。報導指出，沼田爆在8月底左右去世，守靈、葬禮等身後事只有至親好友參加。沼田爆1940年2月22日出生於東京，演過《鬼平半花町》系列、《麻辣教師GTO》、《證人》系列等電視劇。