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▲週一、週二東北季風增強、水氣最多，北北基宜降雨時間長，且有豪雨發生。（圖／中央氣象署）

中午過後，中南部地區天空整片烏雲，白天宛如黑夜一般，下不完的雨搭配陣陣雷聲，宛如颱風過境，由於，中央氣象署今（7）日發布「大雷雨即時訊息」，請南台灣民眾務必慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流等災情。中央氣象署科長林柏東提醒，台灣附近雲量多，上午北海岸和台北山區有明顯雨勢，；中南部還有午後雷陣雨，也要留意局部性大雨發生。📍高雄市：旗山區、美濃區📍屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉📍嘉義市：東區📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉📍臺南市：白河區、東山區、楠西區