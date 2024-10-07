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而，在這耀眼的成果背後，有一位不容忽視的幕後女推手「徐培菁」。作為曾經的臺灣電子競技聯盟董事長和中華民國電子競技運動協會理事長，她在過去的十年間，為台灣電競產業打下了堅實的基礎，並成功推動其走向國際舞臺。徐培菁的故事始於她從新聞業轉戰電競產業的那一刻。作為一名電視新聞記者出身的她，帶著對媒體和行銷的敏銳眼光，迅速掌握了電競產業的脈動。2016年，她擔任台灣電子競技聯盟董事長，面對產業尚未成熟的挑戰，她決定不僅要舉辦電競賽事，更要構建一個完整的電競生態圈。她領導的聯盟不僅成功舉辦了如《英雄聯盟》亞洲對抗賽等國際級電競賽事，還積極推動電競與其他產業的跨界合作。透過與政府和多個縣市攜手合作，徐培菁促成了台灣第一座電競專用場館的設立，為本地賽事提供了專業級的硬體設施，讓台灣成為亞洲電競的樞紐之一。徐培菁的願景不止於台灣。她深知，若要讓台灣電競真正躍升至國際舞臺，必須與全球產業接軌。她不僅多次與國際遊戲大廠合作，爭取台灣舉辦世界級電競賽事的機會，還促成了多項國際交流計畫。徐培菁帶領台灣電競團隊積極參與全球性的電競比賽，並促成國際選手來台參賽，透過賽事行銷台灣。她的努力讓台灣成為國際電競地圖上的重要一環。台灣曾成功爭取主辦IESF世界電競錦標賽，這不僅是台灣電競產業的一大勝利，也是國際對台灣電競實力的認可。在徐培菁的推動下，電競不再只是遊戲，而是成為年輕人擺脫低薪困境、實現職業夢想的途徑。她積極推動電競教育，與全台多所高中職、大學合作，建立了電競相關的學程與課程，讓電競成為正式的學科。她還推出了一系列人才培育計畫，從專業電競選手到轉播人才，都為產業提供了強大的後備力量。徐培菁曾說過，電競不應該只是一時的流行趨勢，而是一個可以讓年輕人長遠發展的職業。因此，她致力於打造一個電競生態系，讓選手在退役後也能順利過渡到產業的其他角色，無論是成為遊戲公司測試員、賽事管理員，還是成為學校講師，都為這個充滿活力的產業注入了持續不斷的人才動力。徐培菁的努力讓台灣電競從零開始，走上國際舞臺。她的遠見和堅韌推動了台灣電競產業的飛速成長，不僅提升了台灣在國際上的競爭力，也為無數年輕人開闢了職業新道路。即便她如今不再擔任聯盟的董事長，她的影響力依然深遠。作為台灣電競產業的幕後推手，徐培菁的名字將永遠與這個充滿活力的產業緊密相連，成為台灣電競故事中不可或缺的一部分。