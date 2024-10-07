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▲《天堂M》經典騎士覺醒，技能全面升級席捲戰場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》全新唯一階級聖物「支配者吉爾塔斯的角」正式上線。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》台版獨家跨界聯名再啟，霹靂聯名變身卡限時回歸。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》將於「2024霹靂盛典」活動現場曝光十月底特戰活動的第一手消息。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂M》改版直播活動10／8 19：30登場，帶領玩家搶先見證騎士進化後的英姿。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子代理的《天堂M》將於10月9日推出全新「VANGUARD」改版，騎士職業全面覺醒，再度重燃騎士魂，騎士回歸全面強化PVP與PVE技能，加上全新唯一級聖物「支配者吉爾塔斯的角」強勢登場，讓玩家重返亞丁大陸展現騎士力量。本次改版還帶來「歐林的痕跡」新季度內容、硬幣轉移、技能書販售及SEASON PASS等多元改版活動。官方也祭出豐厚獎勵，包括7張GAMA COUPON，以及觀看改版直播可領取的神秘的變身/魔法娃娃/聖物抽卡包、祝福聖水(大)、守護石等獎勵，助力玩家成長。同時，攜手霹靂布袋戲限時重啟聯名變身卡，並與 Uber Eats 進行廣告跨界合作，豐富內容千萬別錯過！玩家最熟悉的經典職業「騎士」，靠著堅強意志終於再次覺醒，以全新姿態強勢回歸。此次改版針對PVP及PVE技能進行大幅優化，除了獨特防禦技能，控場、暈技與反屏傷害亦有所提升，也新增多項技能，重點如下：使用時，依指定機率對周邊敵人賦予緩速、無防備狀態。若對無防禦的目標使用此技能，必定命中，根據抗暈數據增加暈眩秒數；使目標無法移動、傳送、使用技能。命中系統優化及範圍增加，昏迷命中時追加傷害增幅。上調反擊迴避率與反擊傷害。當受到攻擊時，有一定機率觸發減傷效果，同時迅速衝向施法者，將其彈開並啟動「回擊」效果；觸發回擊效果時，強化攻擊必定命中。提升雙手劍的攻擊速度和移動速度，同時增強對近距離迴避的無視能力。週期性刺激周邊的怪物。配合騎士霸氣重返，同時開放騎士職業轉職及技能轉換活動，官方不僅祭出轉職所需的材料全面75折的超強折扣，更首次開放傳說（獨特）技能轉換。經典職業再強化，搭配獨立新篇章伺服器創角遊玩，絕對有感重拾《天堂M》最初的感動；再次引爆深藏的騎士魂，炸裂席捲亞丁大陸。本次改版還帶來了全新唯一級聖物「支配者吉爾塔斯的角」，可由四個神話級聖物合成，100%合成成功！聖物套用後除了可取得［經驗值獲得量增加+30%］、［最大HP增加15%］ 、［技能冷卻時間減少16%］基本屬性，再套用「異界的回音」稱號，將可增加2％傷害。此外，還可購買技能書習得「終極尊嚴」，將可機率性發動［終極之王］，使目標對象所召喚的聖物立即解除，且10秒內無法再次召喚聖物此外，官方也特別準備7張萬眾期待的GAMA COUPON送給所有玩家，包含「特殊符石復原」、「特殊魔法娃娃合成」、「特殊變身合成」、「特殊聖物合成」等COUPON。預登獎勵送好送滿，既有伺服器可於商城以300金幣購買，持票券即可擇一製作「卡諾斯的補給箱(活動)」或「卡諾斯的成長支援箱(活動) 」，開啟後就能根據選擇的獎勵。霹靂聯名變身卡限時回歸！玩家們敲碗已久的「素還真」、「葉小釵」、「棄天帝」三大經典英雄變身卡，將於10月9日維護後至10月23日維護前限時復刻，本次推出多種聯名組合包商品，包括「霹靂聯名組合包(守護星)」、「霹靂聯名組合包(技能卡)」、「霹靂聯名組合包(純白的萬能藥)」；蒐集「霹靂聯名製作憑證」即可100%製作「霹靂變身卡選擇箱(期間)」、「霹靂變身卡箱(期間)」等道具，快把握此次機會一舉蒐集所有經典角色變身卡。此外，《天堂M》也將於「2024霹靂盛典」活動現場曝光十月底特戰活動的第一手消息！霹靂史上第一場大型售票演唱會「2024霹靂盛典」，即將於10月19日至20日在高雄流行音樂中心海音館重磅登場！素還真以多款歷年造型同台，更集結一頁書、三先天、三傳人等超過百位霹靂英雄齊聚，最精彩、最震撼的演出內容與活動資訊，絕對讓霹靂迷與《天堂M》玩家大呼過癮！為展現天堂系列初始職業之一的騎士精神，本次改版更攜手知名外送品牌 Uber Eats 展開廣告跨界合作，連結時下潮流諧音梗「騎士」進行創意宣傳！玩家可以在 Uber Eats 的 App 中及實體外送箱上看到《天堂M》騎士的專屬圖案，讓騎士魂不僅在戰場上，也能近距離走入您的日常生活！迎接《天堂M》全新面貌，超豐富的改版活動將陸續啟動，包含官方直播搶先見證騎士覺醒、「歐林的痕跡」全新季度內容、四色硬幣轉移活動，以及技能書販售活動等。相關活動資訊如下，詳細內容請以官網資訊為主；更多豐富改版內容也將陸續釋出，敬請關注官網與粉絲團消息！官方將於10月8日19:30舉辦改版直播活動，由知名直播主小屁及編董共同主持，帶領玩家搶先見證騎士進化後的英姿！官方更祭出豐厚獎勵，觀看直播就有機會獲得STR（Strong Knight Reboot），內含「高級變身抽卡包(活動)」、「高級魔法娃娃抽卡包(活動) 」、「高級聖物抽卡包(活動)」等豐富虛寶獎勵。深受玩家喜愛的副本「歐林的痕跡」推出全新一季內容，玩法及獎勵全面優化，Lv.80以上玩家可以透過副本取得「歐林的憑證」，用以製作「歐林的對飾品魔法卷軸箱(活動)」等各式豐富獎勵。此次改版更加入組合特定技能時會觸發的「協同技能」效果及全新專屬成就。於10月9日至10月16日期間，各可以11萬個「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」，或「聖物製作硬幣」，製作成10萬個的箱子，並能夠存倉轉移，將其他角色的硬幣都集中在同個角色身上！於10月9日至10月16日期間，可以180萬個名譽幣購買「英雄級技能書(活動)(刻印)」，並以300萬個名譽幣個別購買「傳說級技能書I(活動)(刻印)」及「傳說級技能書II(活動)(刻印)」。