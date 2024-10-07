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美國總統大選倒數不到一個月，民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）選情撲朔迷離，根據最新民調，兩人在7大關鍵搖擺州，差距都不超過2％。根據民調整合網站 FiveThirtyEight與美國廣播公司（ABC）合作的最新民調數據顯示，目前全國性民調中，賀錦麗以48％的支持度領先，川普的支持度為46％，兩人僅差2個百分點。從大選辯論後的趨勢來看，兩人並無顯著變化，賀錦麗的民調在辯論後小幅上漲，川普則在辯論一周內下跌了約0.5個百分點，差距仍接近。美國大選關鍵的七大搖擺州部分，目前7個搖擺州的選情同樣膠著，賀錦麗在密西根、內華達，賓州、威斯康辛四個州領先，川普在亞歷桑那、喬治亞、北卡三個州領先，雙方的民調結果相當接近，全數都在2個百分點以內，擁有19張選舉人票的賓州，賀錦麗以47.9%，領先川普的47.3%，擁有16張選舉人票的北卡羅萊納州則由川普48.1%，領先賀錦麗的47.3%。另根據國會山報/Decision Desk HQ (DDHQ)民調，在可能決定選舉結果的七個搖擺州中，也呈現同樣的結果，賀錦麗在密西根、內華達，賓州、威斯康辛四個州領先，川普在亞歷桑那、喬治亞、北卡三個州領先。但兩位候選人在這些關鍵州的領先優勢都沒有超過 2 個百分點。在其中五個州，領先候選人的領先優勢不到 1 個百分點。