微軟近期發布了 Windows 11 24H2 版本，這次更新帶來了多項新功能，包括強化的 AI 功能、HDR 背景支援及改進的自然語言搜尋理解。然而，這次更新也默默移除了擁有 29 年歷史的「WordPad」寫字板功能。儘管許多用戶對此感到不捨，微軟已建議改用 Word 或記事本作為替代。
Windows 11 24H2 為微軟最新作業系統，從今年 5 月起便開始向企業客戶推出，並於 6 月隨著 Copilot+ 電腦的上市推送至大眾，在 10 月正式向用戶推出。此次更新加入多項新功能，同時強調 AI 驅動性能，但也被發現一項擁有將近30年歷史的WordPad寫字版功能被移除，讓不少老用戶抱怨。
WordPad寫字板屬於輕量級文字處理工具，自 Windows 95 起便隨系統提供，支援基本的格式化選項，如字體、顏色及段落設置，適合快速編輯簡單文本和 RTF 文件。然而，在此次更新中，不僅 WordPad 功能被移除，其相關檔案也將被刪除。
若用戶仍希望使用 WordPad，微軟官網提到，可以在舊版本包括 Windows 11 23H2、Windows 11 22H2 和 Windows 10 21H2找到，並提供替代方案，包含功能強大的 Microsoft Word，適合處理各類文檔，純文字檔則建議使用簡單的記事本 (Notepad)。
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WordPad寫字板屬於輕量級文字處理工具，自 Windows 95 起便隨系統提供，支援基本的格式化選項，如字體、顏色及段落設置，適合快速編輯簡單文本和 RTF 文件。然而，在此次更新中，不僅 WordPad 功能被移除，其相關檔案也將被刪除。
若用戶仍希望使用 WordPad，微軟官網提到，可以在舊版本包括 Windows 11 23H2、Windows 11 22H2 和 Windows 10 21H2找到，並提供替代方案，包含功能強大的 Microsoft Word，適合處理各類文檔，純文字檔則建議使用簡單的記事本 (Notepad)。