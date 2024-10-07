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國道3號銜接台66線增設系統交流道工程歷經4年多的施工，其中南出銜接台66線系統匝道，已於日前辦理通車前勘驗，與行車安全、順暢相關項目皆已完成達通車標準，高公局預計於10月14日下午3時開放通車。高公局說明，台66線快速公路是桃園市大溪往來觀音重要快速道路，亦是連接國道3號及國道1號重要橫向道路，隨著桃園地區的經濟發展快速成長，國道3號大溪路段與台66線的交通量均大幅成長，高公局為改善其間大量車流進出問題，於國道3號里程61k處增設南出、北入2支系統匝道，以高架銜接方式串聯台66線，打通地方交通的任督二脈，未來用路人將不再需要透過平面道路進行高快速公路間轉換，可大幅減少號誌等待時間。高公局指出，本工程計畫總經費44.68億元，施工期間遭遇疫情、缺工缺料以及台電特高壓管線、自來水管線遷移等施工障礙，施工團隊除積極配合調整施工優先順序外，更為了降低橋梁施工作業對用路人的影響，沿112甲線及跨越國道3號路段採用鋼箱梁吊裝施作橋梁，並利用夜間離峰時進行交維改道施工，終能克服困難達成通車目標。此系統匝道通車後，施工團隊仍將持續辦理橋下復舊與交維設施撤收工作，請用路人依照交通指示牌面及速限小心駕駛。