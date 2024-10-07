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固態電池巨頭的輝能科技將在法國巴黎舉行的巴黎車展（Paris Motor Show）隆重推出，其全球首發的「100%複合矽負極」電池系統，該技術突破性的提升電池的能量密度和快充性能。巴黎車展作為世界五大車展之一，自1898年起每兩年舉辦一次，已成為全球汽車產業展示最新技術和設計的頂級平台。除了傳統汽車，車展還涵蓋了電動車、自動駕駛技術及其他未來出行解決方案。此次輝能科技推出的「100%複合矽負極」電池系統已獲得國際權威專業第三方機構德國萊茵實驗室（TÜV Rheinland）報告認證該技術突破性地提升電池的能量密度和快充性能，實現充電5分鐘，電量從5%充至60%，且僅需現行產品66%的電量即可達到更高效的駕駛體驗。而能量密度與快充性能的提升也將大幅縮短充電時間並強化續航能力，使車輛性能進一步升級，不僅超越現有的鋰離子電池技術，還徹底改變了電動車市場的競爭格局。德國萊茵實驗室（TÜV Rheinland）報告認證輝能次世代鋰陶瓷電芯體積能量密度749 Wh/L、重量能量密度321 Wh/kg，快充能力於5分鐘由5%充至60%，8.5分鐘由5%充至80%。