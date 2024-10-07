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▲我國桌球好手李昱諄以11：7、11：7、11：4拿下第二點。（圖／NOWnews資料照）

2024年亞洲桌球錦標賽今（7）日在哈薩克首都阿斯塔納火熱開打，中華桌球女團在小組賽首戰傳來捷報，鄭先知、李昱諄和王意如輪流上陣，終場中華女團以3：0輕取實力較弱的馬爾地夫，用勝利開啟本屆亞錦賽的征程。亞錦賽小組賽首戰，中華女團由鄭先知、李昱諄和王意如輪番上陣，首局鄭先知以11：0、11：6、11：6輕鬆拿下；接著李昱諄以11：7、11：7、11：4直落三再下一城；最後王意如以11：3、11：8、12：10拿下，中華女團連拿3點，順利以3：0橫掃對手拿下首勝。在擊敗馬爾地夫之後，中華女團將於今晚7點繼續對戰吉爾吉斯，爭取晉級淘汰賽的機會。由於中華女團在上屆亞錦賽第11名，本屆必須從小組賽開始打起，這次中華女團與馬爾地夫、烏茲別克及吉爾吉斯同組，目標爭取小組第1晉級淘汰賽，爭奪最後兩張8強門票。至於上屆前6名的中國、南韓、日本、香港、泰國及印度隊則自動獲得8強資格。另一方面，中華男團由林昀儒領軍，搭配近況火熱的高承睿、黃彥誠、馮翊新和廖振珽。上屆中華男團榮獲亞軍，本屆作為大會第二種子，直接晉級8強，並與中國、南韓及日本分屬不同半區，有望連2年打進決賽。