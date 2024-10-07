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2024年諾貝爾獎季開跑，今年諾貝爾生理學或醫學獎（簡稱生醫獎）於台灣時間10月7日下午5時30分揭曉，獲獎者為兩名美國科學家安布羅斯（Victor Ambros）與魯夫昆（Gary Ruvkun），兩人因在發現小分子核糖核酸（microRNA，又稱微RNA）及其在轉錄後基因調控中的重要作用的傑出貢獻而獲獎。美國發育生物學家安布羅斯（Victor Ambros）與分子生物學家魯夫昆（Gary Ruvkun）共同獲得此獎。這兩位科學家的傑出貢獻在於發現微RNA及其在轉錄後基因調控中的重要作用。今年諾貝爾生醫獎於瑞典7日上午約11時半（台灣時間7日下午5時半），由位於斯德哥爾摩的諾貝爾委員會宣布得主，其中安布羅斯以發現首個已知的微RNA而聞名，兩人的研究共同推動了對基因調控的深刻理解，為許多疾病的研究提供了新的視角和潛在治療方法。去年該獎項頒給了匈牙利生技科學家卡里科（Katalin Kariko）和美國醫學家魏斯曼(Drew Weissman)，以表揚他們在信使核糖核酸（mRNA）上的突破研究，該領域技術幫助全球迅速研發出COVID-19疫苗。自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉：：10月8日（周二）17：45：10月9日（周三）17：45：10月10日（周四）19：00：10月11日（周五）17：00：10月14日（周一）17：45