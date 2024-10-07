網銀國際將於10月17日舉辦「責任遊戲國際研討會」，會中將從責任遊戲、產業自律，延伸聚焦玩家權益、遊戲成癮、遊戲透明度等議題，盼透過國際標竿企業的實例分享，加速責任遊戲於社會、產業與政策上的落實，實現健康娛樂的願景。
根據網銀國際解釋，「責任遊戲」是由產業、個人、社會、政府等多重性利害關係人一起當責，讓玩家（消費者） 在可承受的風險範圍内享有自由選擇娛樂的權利，產業也在可承受的風險範圍以發展符合政策法規與社會期待。
網銀國際自2023年起，開始推廣「責任遊戲」，此次匯集產學研舉行「責任遊戲國際研討會」，透過中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析，並從社會、制度、經營、行為等多面向加以探討。
網銀國際目標透過學研機構嚴謹的研究方法與系統化、結構化分析，為遊戲產業找出對應的社會與環境責任的策略框架與實踐路徑，並盼能提供政府在制定政策、資源分配時的參考。
主題演講找來國際全方位商業顧問服務公司Dr. Franklin Cachia，以「從國際輔導案例看ESG實踐對遊戲產業的挑戰」為一整天的演說揭開序幕，來自各大學與研究機構的專家也將分享關於責任遊戲的最新研究與實踐，會中甚至會有技術展示，展示如何利用人工智慧和大數據來實踐責任遊戲的應用。
網銀國際力邀各界參加此次推動產業發展的國際研討會，透過活動平台ACCUPASS報名，共同探討責任遊戲的未來趨勢，邁向「責任先行、娛樂共贏」的未來。
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網銀國際自2023年起，開始推廣「責任遊戲」，此次匯集產學研舉行「責任遊戲國際研討會」，透過中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析，並從社會、制度、經營、行為等多面向加以探討。
網銀國際目標透過學研機構嚴謹的研究方法與系統化、結構化分析，為遊戲產業找出對應的社會與環境責任的策略框架與實踐路徑，並盼能提供政府在制定政策、資源分配時的參考。
主題演講找來國際全方位商業顧問服務公司Dr. Franklin Cachia，以「從國際輔導案例看ESG實踐對遊戲產業的挑戰」為一整天的演說揭開序幕，來自各大學與研究機構的專家也將分享關於責任遊戲的最新研究與實踐，會中甚至會有技術展示，展示如何利用人工智慧和大數據來實踐責任遊戲的應用。
網銀國際力邀各界參加此次推動產業發展的國際研討會，透過活動平台ACCUPASS報名，共同探討責任遊戲的未來趨勢，邁向「責任先行、娛樂共贏」的未來。