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▲中國撤僑行動北京政府先後組織安排兩批共215名中國公民分別搭乘輪船、包機離開黎巴嫩。（圖／翻攝自中新社）

以色列與黎巴嫩真主黨的衝突升級，黎巴嫩首都貝魯特於6日晚間遭到空襲，導致23人死亡及93人受傷，對此各國紛紛採取撤僑行動，而中國政府的撤僑行動當中也先後安排兩批中國公民撤離，其中1名台灣民眾與3位香港居民也一同撤離，該名謝姓台灣民眾在撤離後接受中國媒體採訪時，也公開表示「祖國（motherland）就是中國」。根據《央視網》、《中新網》報導，這名跟著中國撤僑行動離開黎巴嫩的台灣民眾謝祖勵在撤離過程中獲得中國大使館的協助，他在接受中國媒體訪問時表示，「我們就是一起撤，一個identity（身分）一起撤，以Chinese identity（中國人身分）。」、「說真的，我常常都是這樣想，我是之前就知道motherland（祖國），我們的motherland就是中國！」這番言論也引發了台灣社會的關注，尤其是在中國國慶期間不少藝人的「表態」以及總統賴清德於在國慶晚會上，強調「中華人民共和國無法成為中華民國人民的祖國」，提醒國人不應在祝賀中國時使用「祖國」這個詞等言論。我國外交部則指出，目前共有6名台灣人在黎巴嫩，其中3人在10月初已返台，另有2名因家庭因素選擇留在當地，其中1名台灣人原因學業考量選擇不撤離，但9月臨時搭乘中國安排的貨輪離開，外交部強調，撤離過程中台灣駐外館處均有掌握，並持續關注中東局勢，為僑民提供必要的協助。隨著中東局勢的不斷惡化，許多國家已展開撤僑行動，包括日本等國都已協助國民撤離危險區域。台灣外交部呼籲民眾近期應避免前往中東地區，並提醒在當地的台灣民眾提高警覺，保持與駐外館處的聯繫，確保自身安全。此外，這次中國撤僑行動北京政府先後組織安排兩批共215名中國公民分別搭乘輪船、包機離開黎巴嫩，其中就有一名居住在香港的林女接受中媒訪問時表示，已向中央人民政府、中國駐黎巴嫩大使館、香港入境處、香港駐京辦事處、國航、央視致感謝信，「感謝中央人民政府對海外同胞的關愛，在黎巴嫩烽煙四起的時刻，排除萬難，打通各方管道，接我們回家」。