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民進黨秘書長林右昌今日在臉書發文，大談東岸商場弊案，批評基隆市長謝國樑守護基隆市產是「強盜行為」，並且要求國民黨公開道歉，國民黨也在臉書回應批，林右昌指鹿為馬的技巧令人嘆為觀止，既然林右昌秘書長如此生氣氣，那國民黨就鄭重向林右昌前市長正式道歉：「對不起，本黨傷害林右昌的玻璃心」。國民黨表示，不應該說出林右昌未登記東岸商場產權的實話，讓林右昌丟臉；國民黨不應該說出林右昌任內官員涉及東岸商場貪污社會，讓林右昌尷尬；國民黨不應該說出林右昌帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨，讓林右昌難堪；國民黨不應該說出法院判決謝國樑守護市產四連勝，讓林右昌下不了台。國民黨指出，對於林右昌很抱歉，國民黨真的沒想到，明明面對東岸商場的貪腐弊案叢生，民進黨及林右昌至今不曾對基隆人說過一句道歉，還要求他人對民進黨道歉，厚顏如此，嘆為觀止。但這次為了基隆人民，國民黨必須說出實話，揪出弊案，因為比起林右昌的面子，基隆人有更重要的事。