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▲鍾瑶（右1）、孫可芳（右2）入圍金鐘最佳女配角，郭書瑤（左2）有錄祝賀影片給兩人。（圖／HBO GO提供）

▲郭書瑤日前曬出3塊布禮服美照，性感又時尚。（圖／郭書瑤IG）

34歲女星郭書瑤主演的HBO GO迷你影集（電視電影）《何百芮的地獄毒白》今年上檔後頗受好評，該劇也入圍第59屆金鐘獎的6大獎項，其中飾演女配角的鍾瑶、孫可芳雙入圍金鐘，飾演女主角的郭書瑤卻無緣角逐視后，相當可惜。郭書瑤本人昨（7）日深夜也在社群平台發文，感性寫道：「突然覺得⋯保持善良且有承擔力的活著很不容易」，抒發近日心境。郭書瑤日前憑藉「3塊布」的時尚性感禮服帶動討論熱潮，這次同劇的鍾瑶、孫可芳入圍女配角，郭書瑤也拱兩人的紅毯禮服比照「3塊布」辦理，讓眾人笑翻。而郭書瑤此次擔當女主角卻無緣入圍金鐘，她還是大方錄影片祝福兩位好友，希望她們能夠抱回最佳女配角獎座。昨日深夜郭書瑤也在社群平台發文，貼出自己於倫敦街頭拍攝的美照，感性寫下幾字：「突然覺得⋯保持善良且有承擔力的活著很不容易，謝謝那個努力好好活著的你，讓地球上留下一份很不容易的美好。」只見郭書瑤其中幾張照片還拿著冰淇淋拍照，露出純真笑容直言：「冰淇淋，是生活上的一種療癒」。不少粉絲看到郭書瑤的發文，猜測她應該是有心事，紛紛留言暖安慰：「希望瑤瑤可以每天都快樂滿滿」、「瑤瑤真的很棒」、「也許很不容易，也是要繼續努力著、加油著，保持堅持著，還是有很多人給妳支持，給妳鼓勵」、「白富美明星賺翻啦，太多酸民酸妳真是自取其辱」。而郭書瑤近日除了拍戲外，也到處遊學進修語言能力、放電休息，除了在菲律賓學英文，郭書瑤也說自己被韓國的語言學校看上，受邀到當地學韓文，待了兩、三週時間，甚至還被韓國粉絲在街頭認出來過，自己也覺得很榮幸，希望暑假充實的「學生生活」可以更加提升自我。