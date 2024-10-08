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墨西哥格雷羅州（Guerrero）首府奇爾潘辛戈（Chilpancingo），市長阿科斯（Alejandro Arcos）在上任短短不到一週就被殺，網上還流傳疑似他遭斬首後、頭顱被放在車頂展示的照片，但無法核實。不過，此事再次凸顯墨國猖獗的犯罪問題，連政府人員甚至警察都不放在眼裡。綜合《路透社》等外媒報導，阿科斯去世前3天，當地才剛有1名新任的市政府秘書塔皮亞（Francisco Tapia）也被槍殺，後來又輪到阿科斯。格雷羅州州長薩爾加多（Evelyn Salgado）發文證實阿科斯遇害的消息，打下：「全格雷羅州都對他的去世表示哀悼，並充滿憤慨。」社群貼文顯示，阿科斯過世前，還一直在視察颶風「約翰」（Hurricane John）帶來的災情和重建工作。墨西哥參議員莫雷諾（Alejandro Moreno）在社交媒體上怒批，明明就是年輕有為、一心為人民和社區謀進步的官員，卻慘遭殺害，呼籲聯邦總檢察長辦公室，積極調查2起謀殺案，形容格雷羅州的情況已到了「難以治理」的地步。報導指出，對於有抱負的公職人員來說，格雷羅州已成為「最致命的州」之一，光是今年上半年，也就是6月2日的選舉之前，該州就已經有至少6名候選人遭遇不測。