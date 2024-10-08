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▲Holafly使用iPhone 15 Pro Max以及小米9，，測試最受用戶歡迎的APP運行5分鐘後，會使用多少網路流量。（圖／記者周淑萍攝）

▲最耗網路流量第一名的APP為YouTube，5分鐘就使用193MB。（圖／記者周淑萍攝）

現今行動數據以5G當道，許多人都改用5G方案，而失去網路吃到飽的優勢，每個月都會有流量限制。對此，國際eSIM業者Holafly近日就公布一則調查報告，測試最受用戶歡迎APP的網路流量使用狀況，發現第一名是影音平台YouTube，才5分鐘就使用193MB。Holafly以iPhone 15 Pro Max以及小米9進行測試，兩隻手機使用同一款網路監測軟體，測試最受用戶歡迎的APP運行5分鐘後，會使用多少網路流量，並在測試期間關閉其他APP及WiFi連線，排除所有干擾條件。報告指出，最耗流量第一名的APP為YouTube，5分鐘就使用193MB，第2至5名則分別為Disney+「150MB」、Uber「102MB」、Snapchat「101MB」及Prime Video「97MB」。報導分析，由於YouTube內建提前下載影片的機制，因此還沒點入影片，APP就會提前開始下載內容，目的是為了讓用戶有更流暢的使用體驗，因此即使畫質不如Netflix、Disney+等影音平台，耗費的流量依然相當驚人。另外，排名第三的Uber及第六名Google地圖，數據使用量高也是同樣道理，在使用APP的過程中，程式會不斷下載、更新地圖最新資訊，例如周遭即時交通路況或店家資訊等，因此只要點開就會開始耗流量。