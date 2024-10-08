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總統賴清德在5日國慶晚會上表示，中共絕不可能是中華民國祖國，一番「祖國論」引發外界熱議。而聯合報民調中心7日公布的最新民調顯示，賴清德多次提到兩岸「互不隸屬」論點，54%認為對兩岸關係影響弊多於利；不過有44%的民眾對於賴清德處理兩岸關係滿意，43%不滿意。對此，前立委郭正亮表示，「我覺得賴清德兩岸論述有兩個部分，一個是互不隸屬，一個是不要和平協議，他真正引起恐慌的是後面這個」。郭正亮7日在節目《大新聞大爆卦》表示，「我覺得賴清德兩岸論述有兩個部分，一個是互不隸屬，一個是不要和平協議，他真正引起恐慌的是後面這個，如果他講中華民國、中華人民共和國互不隸屬，了不起就是說兩岸有兩個政府，基本上國民黨還是可以從這裡得到一些論述上的解釋，比如一個中國、兩個政府」。郭正亮續指，賴清德麻煩較大的是，認為有實力才有和平，備戰才能避戰，兩岸不要和平協議，但台灣的國防預算僅中國大陸的一部分，「我不知道備戰怎麼避戰，你這備戰沒有用，這完全沒有任何避戰的事」。郭正亮也說，賴清德在兩岸的部分一直戳對方，會讓人覺得憂慮，「共機擾台，他束手無策；金門的禁限制水域被沒收，他也束手無策；蟒蛇戰略，他也束手無策，他主要就是這個部分讓別人覺得真奇」，他也認為，賴清德的中華民國論述撐不會很久的。