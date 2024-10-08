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中央政府總預算遭藍白陣營封殺，行政院長卓榮泰找立法院長韓國瑜求助，韓國瑜出手邀約朝野吃和解飯，不過因颱風延期，敲定11日上桌。對此，媒體人謝寒冰認為，藍白陣營不用展現氣度，總統賴清德的決心就是硬幹到底，他唯一服軟過的次就是被前總統蔡英文打趴那一次，藍白若溫良恭儉讓，反而讓支持者氣餒。謝寒冰7日在節目《大新聞大爆卦》表示，「不用展現氣度！展現氣度沒有用啦！」他指出，藍白陣營一定要有個跟賴清德一樣的決心，要硬幹到底，大不了到明年1月，預算編不出來，全部按照去年的走，再來一次。謝寒冰說，因為從歷史教訓來看，賴清德這個人是不見棺材不掉淚的，哪一次服過軟？唯一一次服軟，就是被蔡英文打趴那一次。謝寒冰說，除非藍白有辦法像蔡英文一樣把賴清德打趴，「不然賴清德不會理你的！因為賴清德就是一個非常囂張跋扈的人。」他也認為，吃和解飯對此事不會有任何轉機，這些都是沒意義的，不要當這種濫好人、老好人。謝寒冰也指出，藍白或說藍軍的支持者之所以為常常會覺得很氣餒，就是因為他們支持的人，常常沒事就在那溫良恭儉讓，常常沒事之間突然就軟掉。