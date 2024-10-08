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中央政府總預算遭藍白陣營封殺，不過卻發生藍委羅廷瑋在程序委員會投棄權票的插曲，有媒體報導指出，有藍委放話稱「總預算案要繼續這樣玩，大家選舉也不用選了，可以另尋高明」，引發討論。對此，粉專「不演了新聞台」向藍委求證，消息紛紛被駁斥，國民黨立委徐巧芯更表示「根本沒有人這麼說，而且誰敢公開這樣講一定會被其他人罵爆，這並不是我們黨團裡面的氛圍。」「不演了新聞台」7日在臉書發文指出，有媒體報導指出，藍營「黨團內部僵持不下，最終破天荒上演藍委羅廷瑋在程委會投棄權票事件，甚至有藍委連續2次在黨團大會開炮抨擊：『總預算案要繼續這樣玩，大家選舉也不用選了，可以另尋高明。』所幸有韓國瑜順水推舟，答應政院邀集朝野黨團餐敘，才讓藍營的內部矛盾未擴大。」該媒體隨後又發了組文談國會攻防，論調又是什麼杯葛總預算，藍營內部也不滿之類的。「不演了新聞台」將報導轉傳給多位藍委求證，10幾位藍委都回答「沒這回事，聞所未聞。」「不演了新聞台」也摘錄多位國民黨立委的回應，「吳OO說：瞎掰的，我全程在場。陳OO說：就沒啊，民進黨造謠功力真強。徐OO說：根本沒有人這麼說，而且誰敢公開這樣講一定會被其他人罵爆，這並不是我們黨團裡面的氛圍。謝OO說：現場沒這些話。」「所有人證詞一致，就不一一列舉。同樣的謠，一造再造，民進黨真的急了！」