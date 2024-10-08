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▲原PO家裡請一名女移工來當看護，沒想到竟拍到女移工躺在阿嬤床上生產，而阿嬤全程坐在前方輪椅上。。（圖／翻攝自爆料公社）

▲監察委員王幼玲在臉書發文，引來雇主協會出面發聲打臉。（圖／取自雇主協會）

一名網友家中請女移工來當阿嬤的看護，沒想到女移工竟躺在阿嬤床上自行產子，且全程都被監視器拍下，而原PO一家現在還要幫女移工做月子，影片曝光後立即引起熱議。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）出面證實，女移工懷孕的事實千真萬確，該名移工為了隱瞞懷孕事實，拿朋友的檢體才順利通過檢查，孩子的爸爸則在印尼，未來會先將孩子送回印尼交給家人照顧，該名女移工則會繼續照顧原來的阿嬤。一名網友日前在《爆料公社APP》中曬出監視器畫面，表示家裡請一名女移工來當看護，沒想到竟拍到女移工躺在阿嬤床上生產，而阿嬤全程坐在前方輪椅上。原PO透露，女移工來5個多月就生產了，因為來台灣申請工作時，法規不能驗孕再來台灣，但在當地就已經有驗過，家人也不知道女移工有孕在身，現在非但不能換看護，還要幫對方做月子，為此感到相當無奈。對此，監察委員王幼玲在臉書發文轟：「真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒，也沒有問題呀？如果沒有能力可以合議解除契約，再另行僱用其他移工。這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。」雇主協會隨即出面發聲打臉，表示女移工懷孕的事實千真萬確，，並在9月11日於受照顧者阿嬤的床上把小孩生下來，孩子的爸爸則在印尼。雇主協會直言，這件事早就在移工群組傳開，「他們也都知道在台灣產檢、生產都可以用健保。就只有中華民國勞動部、監察委員，繼續裝瞎或裝傻，粉飾太平，甚至有監察委員責怪雇主沒有看出外勞懷孕、沒有關心，甚至建議讓外勞去安置，難道自己要再聘一個？甚至監委質疑，幫忙做月子帶小孩有什麼困難嗎？是要失能的阿嬤顧？還是要顧阿嬤的家屬顧？還是仲介顧？」雇主協會也曝光這名移工的後續，「這個外籍看護在北部科技重鎮，目前算是給雇主有個交代」，，但是否會履行合議，「在鬆散不履行合約的台灣，只有天曉得！」