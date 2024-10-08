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有媒體報導指出，立法院長韓國瑜正朝藍軍南部一哥的目標邁進，開始與藍營的南部政界人士接觸、互動，並宴請立委柯志恩、蘇清泉；不過柯志恩出面駁斥消息，並表示韓國瑜平時就跟大家維持很不錯的互動關係，聚會都是閒話家常，絕對無討論到選舉。對此，國民黨立委羅智強則認為，這顯現出民進黨對於南台灣的選情非常緊張。羅智強7日在節目《少康戰情室》指出，韓國瑜和黨籍委員餐敘、溝通，是很平常的事，不用連結到選舉，且他也認為，看韓國瑜的風格就知道，現在就是把立法院的工作做好，在選舉上，不認為韓國瑜會有太多角色。羅智強認為，該消息傳出，可以顯現出民進黨對於南台灣的選情是非常緊張的，「志清龍王（柯志恩、蘇清泉、謝龍介、王育敏）」這四位都非常有爆發力」，且柯志恩民調高，民進黨怎能容許柯志恩讓綠營五虎將全掛，因此現在重中之重的打擊對象就是她，幾乎天天開記者會打她。羅智強也認為，民進黨麻煩的不僅是高雄，蘇清泉在上次選舉只輸1萬票，且是有選務爭議。羅智強說，他曾到屏東輔選10趟，親眼見到蘇的經驗，「再讓蘇耕耘下去的話，民進黨在屏東也是不穩的，這是民進黨的憂心」。