我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HOOK和女舞者互動的畫面相當刺激。（圖／翻攝自HOOK IG）

百萬網紅HOOK以「一週挑戰」系列爆紅，頻道有156萬人訂閱，即便是業配影片也都做得相當有誠意，沒想到昨（7）日在IG限時動態分享，最新的影片被要求刪掉了一些內容，「好像嚇壞客戶！」HOOK在IG透露，之前到日本拍片時有去東京女子筋肉酒吧拍攝，「結果他們變得更瘋了，然後刪掉的原因是因為好像嚇壞客戶，但我秉持著拍都拍了，至少傳個Shorts，然後秒收黃標。」隨後不忘讚賞客戶，「客戶英明，客戶有遠見，還好刪掉了。」從短片中可以看到，HOOK躺在鋼管舞台的地上，表演者高掛在鋼管上，突然一瞬間高速滑落，和HOOK差點就親到的距離，HOOK驚恐的表情也全都被捕捉下來。HOOK曾在頻道中的QA中說過，她拍片的原因就是「想賺錢」，剛好當時YouTube很紅，有些YTR會公開自己的收入，「」她也曾分享過她的上班日常，早上進公司後就開始想企劃、寫腳本、拍片剪片一路忙到凌晨，能成為零負評的百萬網紅背後也付出很大的努力。HOOK畢業自輔大歷史系的她也做過許多和歷史相關的主題，和法國網紅酷的夢挑戰法國史，和日本網紅Tommy挑戰日本史，甚至連國師唐綺陽都登上她的頻道大聊星座史。