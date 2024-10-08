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▲廉政署召開「綠能廉政風險態樣及因應對策研討會」。（圖／廉政署提供）

我國積極推動第二次能源轉型，發展多元綠能， 回應國民供電穩定之期待。行政院院長卓榮泰曾在施政方針報告 將「推動綠色成長與2050淨零轉型」列為未來施政重點，加 發展多元綠能；法務部鄭銘謙部長亦積極關注妨害綠能產 業發展犯罪，展現排除不法、維護綠能建設之決心。法務部廉政署也召開「綠能廉政風險態樣及因應對策研討會」，並邀請相關單位共同參與研商強化綠能廉政風險控管方案，做好前端廉政風險控管，進而防制綠能貪瀆犯罪發生。法務部廉政署身為「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」成員之一，為避免不法人士從綠能產業發展中，謀取不 法利益，並機先預警控制，匯聚廉政團隊能量，先期以再生能源發電占比最高之「太陽光電」為標的，彙整各政風機構 歷年綠能相關預防作為——「預警作為」、「再防貪案件」及 「專案稽核」，從中擇定重要廉政風險態樣，草擬《強化綠能 廉政風險控管方案》，藉以鑑往知來、承前啟後，識別掌握每一階段潛在綠能廉政風險。為廣納各界經驗與建議，廉政署於113年10月7日召開 「綠能廉政風險態樣及因應對策研討會」，邀集各直轄市、縣 (市)政府及經濟部、財政部等中央機關與會共同參與研商《強化綠能廉政風險控管方案》，重點討論該方案之具體作 法，包括「預警作為」、「再防貪案件」、「專案稽核」及「機 關採購廉政平臺」等預防措施。會中也針對太陽光電公有標租 案件之廉政風險態樣進行深入分析，並提出可行的因應對策， 做好前端廉政風險控管，進而防制綠能貪瀆犯罪發生。而隨著綠能產業的蓬勃發展，研討會中廉政署也強調未來將持續以廉能透明理念，促進公私協力，進一步健全綠能產業發展環境，延續國家永續發展目標。