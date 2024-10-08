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35歲陳姓新手爸爸日前抱著剛出生孩子上樓換尿布，結果才走到二樓就感到胸悶、心絞痛，休息後狀況雖好轉，但妻子仍催促就醫，一開始心電圖顯示正常，但醫師安排運動心電圖檢查後發現波形現異常，進一步檢查後建議安排心導管支架手術，順利打通阻塞80%的「左後迴旋支」血管，讓他放心享受親子時光。亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師朱永譁指出，心臟表面有多條動脈血管(冠狀動脈)負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分就不易通過，連帶就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。朱永譁指出，根據統計，發生心絞痛最常見有四個常見時間點：分別是運動、吃飯、情緒波動以及天氣變化，而原本應該這屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年來隨著飲食習慣、個人作息以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。以陳姓患者為例，雖然年紀很輕，但菸齡卻長達10多年，且體重高達90公斤，本身也有三高問題，原本就屬於心血管狹窄高風險族群，雖然一開始心電圖是正常，但運動心電圖卻出現異常波段，才會出現「心臟缺氧」前兆，於是安排心導管檢查，確認為左後迴旋支阻塞達80%，於是溝通後決定置放支架，術後大幅改善阻塞情形，也讓他感嘆：「還以為看不到孩子長大了」。朱永譁提醒，心絞痛的典型症狀包括胸部緊縮感或疼痛，有如被重物壓迫一般，經常也會伴隨著呼吸困難、胸悶等症狀，這些症狀通常在靜止狀態下會有所緩解，但隨著病情的加重，症狀也可能變得更頻繁和持久，必須由醫師綜合病史和症狀評估後安排檢查判定，例如心電圖、運動心電圖、心臟灌注掃描、冠狀動脈造影等，檢查血管是否有阻塞。不過朱永譁強調，並非有心絞痛症狀都必須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療為主，除非藥物治療效果不佳，或者患者本身體況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球擴張術或放置心血管支架，避免病情持續惡化。朱永譁最後呼籲，民眾平時應該減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，多食用新鮮水果和蔬菜，規律地進行有氧運動(每週5-7天至少30分鐘的中等強度運動)，以改善血壓控制並降低心血管疾病死亡率，每次持續運動時間應超過60分鐘，但血壓控制不良患者(收縮壓>160 mmHg)則不建議進行高強度運動，同時務必戒除抽菸及過度飲酒，以及維持情緒穩定，降低生活壓力，必要時不妨安排定期體檢早期發現潛在問題。