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在中信金控放棄搶親後，台新金控與新光金控推動「新新併」換股合併能否成功，明（9）日將來第一關股東臨時會，台新金控總經理林維俊及新光金總經理陳恩光也在會前現身喊話，尤其在外資支持度遠超過預期，估計外資投資將超過7成，林維俊對股臨會通過「新新併」相當有信心，若順利通過，預計10月11日向金管會遞件 ，待金管會獲准後，將先設定金控合併基準日，台新金為存續公司，新光金將會下市，第一階段先啟動銀行、證券合併，第二階段2026年1月1日進行壽險合併，新光人壽將併進台新人壽後，再更名為新光人壽。在新光金與台新金股東臨時會召開前夕，新光金也公布獲利好消息，今年9月自結稅後盈餘9.59億元，由虧轉盈、年成長214%，累計前9月稅後盈餘97.72億元 ，亦較去年同期轉盈，每股稅後盈餘（EPS）為1.24元。對於新新併能否獲股東支持？林維俊昨日表示，前2周進行海外Road show，與美國、歐洲、亞太多國，與外資法人溝通很順利，目前電子投票也已結束，股臨會當日才會公布實際數字，但可以跟大家分享，外資都很支持策略性投資計畫，新新併可望創造規模更大的金融機構。對於股臨會出席及投票預期，過去外資出席率接近100%、投票率約7成，預估這次投票率將會超過7成，主要是合併議題重大，外資具有高度參與意願，也呼籲尚未投票的股東，當天踴躍出席投票。新光金總經理陳恩光也表示，近1周來面對很多外資，總體來說，支持度與台新差不多。至於新光金有大股東反對合併，陳恩光表示，一直有跟主管機關保持溝通，主管機關也呼籲與不同意見股東之間溝通要保持理性，新光也很遵守這做法，而與台新溝通的過程也都有呈報主管機關，過程公開透明，也會繼續理性溝通，公開發行公司還是要根據董事會議事規則做決定。林維俊也提到，如果股臨會通過「新新併」，預計10月11日就能送件金管會，若順利獲得金管會核准，會先設定金控合併基準日，台新為存續公司，新光將會下市，並將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，英文名為 「TS Financial Holding Co., Ltd.」，股票代號2887維持上市，台新金與新光金2888股票全數變為台新新光金控股票，因此，名稱縮寫將是「台新新光金控」。至於子公司的整併，他透露，第一階段會先啟動銀行、證券合併，第二階段2026年1月1日再進行壽險合併，新光人壽併進台新人壽後，再更名為新光人壽。對於合併後的台新新光金控的財務狀況，林維俊說，台新新光合併後的雙重槓桿比率絕對會往下降，若以6月底數字來看，大約落在113%左右，試算資本適足等級約119.5%。