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▲徐乃麟個性火爆，不是第一次在節目上和來賓發生衝突。（圖／徐乃麟 IG）

▲馬力歐（左1）也經常上節目《天才衝衝衝》，還曾被徐乃麟（右2）罵過表現太爛。（圖／華視綜藝頻道YouTube）

▲楊繡惠道歉，認為是自己沉不住氣，希望紛爭早日落幕。（圖／楊繡惠臉書）

女星楊繡惠因不滿主持人徐乃麟在錄節目《天才衝衝衝》時罵她「妳最賤｣，引發紛爭，雙方一來一往隔空對話，讓外界摸不著頭緒。諧星馬力歐昨（7）日受訪時則分享，自己其實也曾被徐乃麟罵過「表現很爛」，但他當時的心態是「乃哥要做效果給我」，所以馬上就回擊了，笑說自己不是最爛，只排在倒數第二而已，機智化解讓眾人笑翻。據《三立新聞網》報導，馬力歐昨日被問到關於徐乃麟與楊繡惠之間的爭執，經常上節目《天才衝衝衝》的他，低調分析自己的看法。馬力歐說他把自己定位在丑角，之前也曾被乃哥罵過表現很爛，但他調整心態，認為乃哥罵他就是要做效果給他，所以他就藉機發揮，當下立刻回擊：「我不敢說我最爛，我大概排在第二而已」，把球丟回去，讓觀眾笑翻。馬力歐說自己的想法是上節目就要爭取露臉機會，他錄影只想自己會不會被剪成預告，有沒有機會得分，相當樂觀。至於徐乃麟和楊繡惠孰是孰非，馬力歐說他人也不在現場、不清楚狀況，只是他認為每個人的角度、立場不一樣，但演藝圈「沒有永遠的敵人」，他覺得雙方總有一天會好的。回顧該起紛爭起因，楊繡惠當時先在臉書PO文，說自己再也不會上一檔節目，不滿被主持人罵「妳最賤」。隨後節目被挖出就是《天才衝衝衝》，楊繡惠也不否認，還開直播哭訴委屈，更曝光同為《天才衝衝衝》主持人籃籃傳給她的安慰訊息，讓籃籃一度被罵是「雙面人」。隨後此事越演越烈，徐乃麟多次強調自己只是做節目效果，不認為哪裡有疏失，所以不願意道歉；徐乃麟也說兩人既然已經結下心結，那日後也不要再同台。面對各方的批評指教，楊繡惠昨日則放軟態度道歉，表示經過曾國城的開導，她明白了自己的問題所在：「覺得自己怎麼沒沉住氣，覺得很抱歉，我真的很抱歉！」希望紛爭早日落幕。