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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，法院日前也裁准扣押京華城111.7億元土地，是否停工備受外界關注。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，民進黨刻意演戲送禮高喊「勒令停工京華城」，就是想帶風暗示北市府不夠強硬，並狠酸「綠營民代法規讀一半，不用功，才會不知道北市府有三大緊箍咒，且蔣萬安市長正一步步依法行政。」凌濤在臉書發文指出，北市府有三大緊箍咒，一、依照內政部1977、1978年函式，新建建物被扣押，主管機關可不做施工勘驗，當看到裁定書、確定扣押，建管處就會不給施工勘驗。二、依照建築法第87條第七項，再對應建築法第56條，未按時申報勘驗，處起造人、承造人或監造人新臺幣九千元以下罰鍰，並勒令補辦手續；必要時，並得勒令停工。而不是像綠營說的罰9000罰不怕，可以恣意妄為的一直蓋下去。三、內政部66年函釋載明，在查封原因尚未消滅前，擅自施工不可以，不可以發使用執照。根本不可能闖過這一關。凌濤酸，民進黨不知三道防線，急喊要停工，北市府因此先回函北院詢問是否立即停工，問題在哪裡？且若法院回函依法辦理，北市府也會依規定依序來處理本案，痛批民進黨根本是站著說廢話不腰疼。