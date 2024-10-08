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檢廉偵辦京華城案，媒體揭露有重大進展，據《鏡週刊》報導，前鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，甚至供出柯文哲與威京集團主席沈慶京，協議京華城容積率、捐多少政治獻金，而檢調追查今劉中，更鎖定全案的關鍵人物，也就是柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜。《鏡週刊》指出，今年8月間檢廉發動搜索前，許芷瑜早已緊急出境到日本，當時應曉薇已遭境管，之後應曉薇被拘提後羈押禁見，目前仍滯留日本的許芷瑜，如果遲遲未返台說明案情，恐面臨通緝。不過對此，北檢表示，許芷瑜涉案情節仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。據了解，朱亞虎到案後坦承行賄，更供出2020年間，為了讓京華城容積率從392%增至560%，曾與沈慶京會面柯文哲、彭振聲。報導指出，柯文哲「大帳房」李文宗，曾與朱亞虎接上線，雙方針對京華城容積率，與民眾黨資金運作進行討論，疑似透過木可公關公司等處理金流，但對此李文宗否認，目前他與朱亞虎均羈押禁見。有知情人士指出，沈慶京與柯文哲達成共識後，去年間，以「假政治獻金、真賄款」方式，捐給民眾黨210萬元，而朱亞虎到案後也坦承，沈慶京曾親自要求朱找來7名員工，每人30萬元共210萬給民眾黨，確認京華城容積率保住560%。而匯款之後，朱亞虎也與柯文哲的帳房李文宗進行確認，此舉為規避政治獻金之手法，7名員工到案後，均坦承是人頭捐獻者，朱亞虎遭收押之後，7人分別依情節輕重，交保或請回。眾所矚目的京華城案，如今檢調陸續收網，遭收押的相關人等超過10人。