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即將歡慶重陽節，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，卻仍然面臨職場困境，根據人力銀行調查，熟齡勞工2度就業薪資可能持平或比之前低，也擔憂職務遭取代、分神照顧家人導致過勞、財務吃緊等危機。根據yes123求職網調查，對熟齡勞工來說，選擇「二度就業」的勞工中高達61.7%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」，屬於「持平」的，佔了33.7%；「比之前高」的，僅有4.6%。 一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為：「覺得退休金準備不夠」(69.4%)、「想分擔家計、貸款、負債」(63.5%)，以及「覺得離開職場後生活無趣」(36.7%)。若衡量收入與支出，屬於「40歲以前」，也就是「青年階段」就開始存退休金的，比例佔61.2%；但是屬於「40歲以後」，等於進入「中年階段」才開始存的，其實比例也有38.8%。因此在「生活無虞」前提下，原本預估的退休金，平均高達2,623萬元，可惜截至目前為止，達成率僅為24.8%，如果以2623萬的24.8%估算，目前大概僅存到651萬元。這個目標算是高估了，或者被低估？是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為25726元，假如60歲退休，平均活到80歲，20年開銷換算下來，剛好約為617萬元，對比平均「已存的」651萬元，其實也超過這個「平價版」的退休金數字。楊宗斌坦言，雖然想達到「千萬元以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著「最基本」衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。楊宗斌也提醒，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。楊宗斌更指出，希望持續藉由「中高齡就業專法」，建構起較為友善的職場環境，使他們能夠「退而不休」，延長投入勞動市場的時間，間接解決因「少子化」、「高齡化」造成的缺工問題。