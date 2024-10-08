大谷翔平「50轟球」拍賣繼續！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季在例行賽達成史無前人的單季「50轟、50盜」紀錄，讓他敲出去的第50轟紀念球別具意義。雖然日前一度陷入所有權爭議，但根據美國媒體今（8）日報導指出，相關當事人已經達成協議，拍賣活動將在法律程序進行中繼續，目前競標價為150萬美元，再加上佣金的話，總費用已經來到183萬美元（約合5881萬元新台幣）。
大谷達標50轟 紀念球陷爭議
道奇在9月19日交手邁阿密馬林魚，大谷翔平繳出奇蹟一戰，單場狂敲三響砲，貢獻10分打點，並跑出2次盜壘，讓他一舉跨越「50轟、50盜」的里程碑。其中，大谷翔平在第7局敲出的單季50支全壘打，飛進左外野觀眾群時，造成混亂的搶球大戰。
當下，這顆寶貴的50紀念球，由名叫Chris Belanski的男性球迷撿到，但後續1名18歲球迷Max Matus，向法院提告，認為自己才是這顆球的實際擁有者，是Chris Belanski從他手中將球搶走。更讓人霧裡看花的是，近日又有1位名叫Joseph Davidov的球迷，聲稱自己是最早接到這顆球的人，只是因為手臂受到拉扯，所以這顆球從他手中掉出。
雙方有共識 拍賣將繼續
儘管目前這顆球的所有權訴訟還在進行中，但根據媒體《ESPN》報導指出，所有當事人都同意拍賣網站「Goldin」拍賣這顆50轟紀念球，也都同意將所有權完全轉讓給拍賣得標者，得標者可以確定他們會成為這顆50轟球的擁有者。
根據Goldin網站的最新資訊，這顆50轟球的最高出價為150萬美元，包含拍賣佣金的話，總花費來到相當驚人的183萬美元（約合5881萬元新台幣）。倘若拍賣正式完成，那麼款項將會匯入法院認定的帳戶，直到訴訟結束，拍賣所得才會歸由所有權人擁有。
我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇在9月19日交手邁阿密馬林魚，大谷翔平繳出奇蹟一戰，單場狂敲三響砲，貢獻10分打點，並跑出2次盜壘，讓他一舉跨越「50轟、50盜」的里程碑。其中，大谷翔平在第7局敲出的單季50支全壘打，飛進左外野觀眾群時，造成混亂的搶球大戰。
當下，這顆寶貴的50紀念球，由名叫Chris Belanski的男性球迷撿到，但後續1名18歲球迷Max Matus，向法院提告，認為自己才是這顆球的實際擁有者，是Chris Belanski從他手中將球搶走。更讓人霧裡看花的是，近日又有1位名叫Joseph Davidov的球迷，聲稱自己是最早接到這顆球的人，只是因為手臂受到拉扯，所以這顆球從他手中掉出。
雙方有共識 拍賣將繼續
儘管目前這顆球的所有權訴訟還在進行中，但根據媒體《ESPN》報導指出，所有當事人都同意拍賣網站「Goldin」拍賣這顆50轟紀念球，也都同意將所有權完全轉讓給拍賣得標者，得標者可以確定他們會成為這顆50轟球的擁有者。
根據Goldin網站的最新資訊，這顆50轟球的最高出價為150萬美元，包含拍賣佣金的話，總花費來到相當驚人的183萬美元（約合5881萬元新台幣）。倘若拍賣正式完成，那麼款項將會匯入法院認定的帳戶，直到訴訟結束，拍賣所得才會歸由所有權人擁有。