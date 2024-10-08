我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平「50轟球」拍賣活動將在法律程序進行中繼續，目前競標價為150萬美元，再加上佣金的話，總費用已經來到183萬美元（約合5881萬元新台幣）。（圖／翻攝自Goldin網站）

大谷翔平「50轟球」拍賣繼續！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，本季在例行賽達成史無前人的單季「50轟、50盜」紀錄，讓他敲出去的第50轟紀念球別具意義。雖然日前一度陷入所有權爭議，但道奇在9月19日交手邁阿密馬林魚，大谷翔平繳出奇蹟一戰，單場狂敲三響砲，貢獻10分打點，並跑出2次盜壘，讓他一舉跨越「50轟、50盜」的里程碑。當下，這顆寶貴的50紀念球，由名叫Chris Belanski的男性球迷撿到，但後續1名18歲球迷Max Matus，向法院提告，認為自己才是這顆球的實際擁有者，是Chris Belanski從他手中將球搶走。儘管目前這顆球的所有權訴訟還在進行中，但。倘若拍賣正式完成，那麼款項將會匯入法院認定的帳戶，直到訴訟結束，拍賣所得才會歸由所有權人擁有。