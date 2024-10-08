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全球知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），自美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）7月在賓州造勢遇刺、驚險逃過一劫後，便開始不避諱表達對川普的支持，還在川普5日重返槍擊地巴特勒郡（Butler County）造勢時現身，親自為川普站台。不只是馬斯克，連他的母親梅耶（Maye Musk）也在X平台上發文，鼓勵大家都去投票，但因為內文爭議，被部分人質疑是否在鼓吹選舉詐欺。根據美媒《NBC News》報導，梅耶在X打下：「民主黨人給了我們另一個選擇，你不必登記就能投票。在選舉日，用10個假名字，去10個投票站，投票10次，就可以得到100張選票，而且並不違法。也許我們也應該這麼做。」史丹佛大學法學院的選舉專家佩西里（Nate Persily）則警告，如果選民真的聽從她的號召，甚至系統性的從事相關行為，則很可能觸犯美國選舉法，該國法律明文規定，使用虛假資料登記投票是犯法的，違規者將被處以1萬美元罰款或最高5年的監禁。不過，有鑑於現在網路上的選舉假訊息太多，若僅僅只是說一說，不一定構成起訴條件。在引發質疑後，梅耶並沒有刪文，只是要大家忽略第一則貼文，還在評論區回覆其他網友，聲稱他們不懂什麼是諷刺，並補充說：「這其實來自加州州長紐文（Gavin Newsom），是他簽署了參議院第1174號法案，該法案禁止地方政府立法強制選民，親自投票前必須出示身分證明。」