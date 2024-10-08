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美股四大指數昨（7）日逢高拉回，其中道瓊指數下跌398點，創下9月6日以來單日最大跌幅。也因此拖累台北股市今（8）日開盤下跌11.24點、來到22691.32點，盤中跌幅不斷擴大，最低一度來到22418.38點、下跌284.18點，不過午盤隨著台積電拉回平盤價位，跌幅收斂到180.99點或0.8%，來到22521.57點。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數午盤下跌1.92點0.71%，來到269.1點。今日午盤個股成交量排行榜前五名；新光金、映泰、矽統、益航、正達；午盤個股成交值排行榜前五名；台積電、上詮、鴻海、辛耘、矽統。權值股全數倒地，台積電以1000元開出、下跌5元，盤中一度來到997元，不過午盤有買單敲進，拉回平盤價1005元；今日展開為期兩天科技日的鴻海，以197元開出，盤中最低一度來到194元，午盤下跌2.5元或1.27%，來到195元；聯發科呈現開低走低，盤中最低來到1225元，午盤下跌15元或1.2%，來到1235元。除了台積電一度跌破千元，連昨日晉身為千金股的亞德客-KY也跌破千元，午盤下跌7%，來到944元。同族群的電機機械股也同步走低，午盤類股指數大跌逾3%，華城、全球傳動、士電下跌逾4%，台灣精銳、直得、巨庭、恩德、喬福下跌逾3%。